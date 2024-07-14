抗中經濟脅迫 日德建立新諮商架構

日相岸田文雄與德國總理蕭茲會談，就深化經濟、供應鏈安全和科技領域合作達成共識。（美聯社）

2024/07/14 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕為對抗中國挾重要資源出口施行經濟脅迫，日本首相岸田文雄與德國總理蕭茲十二日同意增強印太地區安全合作，並建立經濟安全諮商架構。兩國將強化關鍵礦產、半導體等供應鏈領域合作，共同研究、開發新世代6G高速通訊，以及攜手建立人工智慧（AI）和網路空間國際規範。

強化供應鏈領域合作

華盛頓北約峰會結束後，岸田文雄轉往德國進行國是訪問。他在與蕭茲的聯合記者會上指出，「為了維持、擴展國際經濟秩序的自由和公平性，日德之間共享產業架構及先進技術能力共通性的合作，其重要性與日俱增」。他強調，「盟友與志同道合國家聯合回應經濟安全挑戰相當重要」。蕭茲也呼籲共同合作減少對特定國家、地區的供應依賴。岸田文雄表示，「我們期待與柏林進一步合作，應對俄羅斯、北韓的軍事關係深化，以及中國在俄國對烏克蘭侵略上的作為」。

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新的諮商架構由日本外務省、經濟產業省及德國聯邦經濟事務和氣候行動部官員進行。兩人也同意延續二○二三年三月在日本舉行的政府間對話，預計明年在德國召開，處理各項區域、全球性議題。

涉及安全與國防領域的「物品勞務相互提供協定」（ACSA）正好於十二日生效。該協定簡化日本自衛隊和德國聯邦國防軍之間交換糧食、燃料、彈藥等物資程序。岸田與蕭茲也重申兩國國防、外交首長「二加二」安全對話將盡早在日本舉行。

岸田十二日也在德國《商報》上撰文，強調「歐洲、大西洋和印度太平洋的安保不可分離」，歡迎德國加強對印太地區的參與。

隨著全球緊張情勢升高，日德軍事互動越趨頻繁。德國空軍計畫本月與日本航空自衛隊聯合演訓，深化雙方合作。德海軍一艘巡防艦排定夏季在日本停泊；日海上自衛隊訓練中隊正規畫在德國漢堡停留。

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