俄轟基輔兒童醫院 飛彈含大量西方元件

俄羅斯襲擊基輔所使用的Kh-101戰略巡弋飛彈，被發現竟包含大量西方電子元件。（法新社）

2024/07/11 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕北大西洋公約組織（NATO）峰會九日在美國華盛頓召開，美國總統拜登宣布，北約將向烏克蘭提供五套新的戰略防空系統，加強烏克蘭的防禦能力。另一方面，俄羅斯襲擊基輔所使用的Kh-101巡弋飛彈，被發現竟包含大量西方電子元件，揭示俄逃避制裁手段。

俄羅斯在北約峰會前，對烏國進行猛烈轟炸，飛彈八日擊中基輔的奧馬迪特兒童醫院，造成至少四十一人死亡，包括三名兒童。拜登在峰會開幕演說中譴責這起攻擊行動，並宣布烏國將接收另外五套戰略防空系統，其中包括來自美國、德國和羅馬尼亞的另外三套「愛國者」飛彈系統。此外，拜登還表示，美與盟友計畫再提供數十套戰術防空系統，烏國明年將從西方獲得數百枚防空系統攔截飛彈。

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根據美、德、荷蘭、羅馬尼亞和烏國領袖九日發表的聯合聲明，荷蘭和其他合作夥伴將捐贈零件，以建造第四套「愛國者」系統，義大利將額外捐贈SAMP-T防空系統。其他盟國包括加拿大、挪威、西班牙和英國，將提供包括「國家先進防空系統」（NASAMS）、鷹式（HAWK）飛彈、德國製造的IRIS T-SLM、IRIS T-SLS和「獵豹」防空戰車，涵蓋短程戰術和中長程戰略防空系統。

英國首相施凱爾在出席北約峰會途中，明確表示支持烏國使用英國提供、射程逾二五○公里的「暴風影」匿蹤巡弋飛彈，攻擊俄羅斯境內目標。

逃過制裁 Kh-101產量還激增

烏國國家安全局稱，在基輔醫院現場蒐集的飛彈碎片，確認屬於Kh-101巡弋飛彈，指控俄軍蓄意攻擊醫院。俄國則否認指控，反指是烏軍防空飛彈墜落，導致醫院損毀。金融時報報導，烏國分析顯示，Kh-101飛彈可能包含超過五十種不同的西方元件，來自意法半導體集團、德儀、亞德諾半導體及英特爾等廠商。Kh-101是俄國最先進的巡弋飛彈之一，自入侵烏國以來，產量從每年五十六枚激增至去年的四二○枚，元件可能由不遵守制裁規定買家轉售。

俄羅斯襲擊基輔所使用的Kh-101戰略巡弋飛彈，被發現竟包含大量西方電子元件。（法新社）

俄羅斯8日對烏克蘭發動大規模空襲，摧毀基輔的奧馬迪特兒童醫院，遭到國際社會強烈譴責。（路透）

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