自由日日shoot》中國油罐車混裝食用油 「形同投毒」更甚地溝油

中國近期爆發油罐車裝運食用油亂象，再度引發食安恐慌，有網友號召「去香港買油」，有人則說這是2008年三聚氫胺「毒奶粉」事件後，最震撼的食安危機。（翻攝自新京報）

2024/07/11 05:30

舊聞重爆 疑派系鬥爭

〔編譯張沛元／綜合報導〕中國媒體日前踢爆號稱是自二○○八年三聚氫胺「毒奶粉」事件以來，最震撼的食安危機─油罐車混裝食用油醜聞，儘管中央已展開調查，中國網民仍號召要「去香港買油」。還有人直指油罐車混裝是舊聞，這回沒被壓新聞直接爆開來，不排除與派系鬥爭有關。

《新京報》本月二日刊出調查報導，指稱國有企業中國儲備糧管理集團（中儲糧）與匯福糧油集團所使用油罐車，既裝運大豆油等食用油也運輸煤油等化工產品，而且油罐車在換裝過程中大多不會清洗罐體，因為清洗罐體成本過高；報導中還引述駕駛油罐車司機的說法，指稱此等油罐車混裝污染食用油之舉是潛規則，早就是業界的「公開秘密」。

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不洗罐體 業界公開秘密

被控罔顧食安的中儲糧拖延到六日才做出回應，而且僅是輕描淡寫表示已下令調查及終止與違規油罐車合作，並未就此道歉或論及召回可能受污染的食用油；官媒央視隨後在八日出面痛批中儲糧漠視食安，稱油罐車混裝與地溝油在性質上完全不一樣，直指混裝「形同投毒」。九日，中國國務院食品安全委員會辦公室（食安辦）宣布成立調查小組進行徹查；媒體再爆食用油品牌金龍魚的武漢與咸陽工廠也牽扯其中。

網友嚷著要去香港買油

中國財經報《每日經濟新聞》九日引述業界人士的話點出問題癥結，即外界目前都把焦點放在混裝時沒有清洗油罐車罐體，但真正的問題應該是根本就不該混裝，裝載過工業用油的油罐，就算洗過也不能裝食用油。

油罐車混裝事件嚇壞中國網友，有人稱此為繼三聚氫胺毒奶粉以來最震撼的食安危機，另有人嚷著要去香港買油，一如當年毒奶粉事件爆發後許多中國嬰幼兒家長前往或託人到香港搶購奶粉。

二○○八年中國爆發被稱為「毒奶粉」的「特大嚴重」食安事件，許多食用三鹿集團奶粉的嬰兒出現腎結石，隨後三鹿集團奶粉被發現有化工原料三聚氫胺。據中國衛生部通報，截至當年十二月底，累計報告患兒廿九．六萬人，住院治療五．二八九八萬人。網友說，「很久以前三聚氫胺奶粉事件就夠讓人不敢相信了…現在似乎很多人都不把別人當人對待了」。

其實油罐車混裝並非新聞，廣西媒體早在二○○五年就曾報導，稍後湖南電視台在二○一一年與一五年也兩度報導，但始終「乏人問津」，直到新京報首席記者韓福濤本月初再爆，才引發關注。

中國近期爆發油罐車裝運食用油亂象，再度引發食安恐慌，有網友號召「去香港買油」，有人則說這是2008年三聚氫胺「毒奶粉」事件後，最震撼的食安危機。（翻攝自Ｘ平台）

中國近期爆發油罐車裝運食用油亂象，再度引發食安恐慌，有網友號召「去香港買油」，有人則說這是2008年三聚氫胺「毒奶粉」事件後，最震撼的食安危機。（翻攝自Ｘ平台）

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