匈牙利總理訪中 習近平提俄烏停火

匈牙利總理奧班（左）8日突訪北京，與中國國家主席習近平（右）會晤。（歐新社）

2024/07/09 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕匈牙利總理奧班近期積極斡旋烏俄衝突，卻因其親近中俄的立場，引發歐盟盟友質疑。奧班八日突然訪問北京，與中國國家主席習近平會晤。習近平呼籲烏俄停火，並敦促國際社會為和談創造條件，被視為中國試圖在調解烏俄衝突中扮演更積極角色的訊號。

這是匈牙利七月初接任歐盟輪值主席國以來，奧班第三次外訪，他上週先後訪問莫斯科和基輔，隨後在未事先公告的情況下，抵達北京與習近平會晤。奧班稍早在社群平台Ｘ發文，肯定中國是促進烏俄和談的關鍵力量，並將此次北京行程自詡為他的「和平使命三．○」。

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奧班表示，在匈牙利擔任歐盟輪值主席國的六個月內，他將繼續致力於結束烏戰。然而，奧班的斡旋之旅在歐盟內部引發爭議。奧班過去曾批評歐盟對俄國制裁，並與俄國總統普廷維持友好關係，與歐盟主流立場相悖。此次奧班訪問北京，更讓西方國家擔憂其外交立場是否已經傾向中俄。

習近平則對奧班到訪表示歡迎，並強調中國在烏俄衝突中始終維持中立，呼籲雙方停火，透過談判解決分歧，國際社會應為此創造有利條件。值得注意的是，就在兩個月前，習近平對匈牙利進行國是訪問，並將中匈關係提升為「新時代全天候全面戰略夥伴關係」，顯示中國積極分裂歐盟，試圖擴大自身影響力。

分析家指出，奧班積極斡旋烏俄衝突，一方面是為了展現匈牙利做為歐盟輪值主席國的影響力，同時也藉機拉近與中俄的距離，為自身爭取更多外交籌碼。然而，在缺乏歐盟支持，且烏俄雙方立場依然對立的情況下，奧班的「和平使命」恐難以取得實質進展。結束中國之行後，奧班將前往美國參加北大西洋公約組織（NATO）峰會，屆時恐將面臨來自歐盟和北約盟友的壓力。

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