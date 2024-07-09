日菲升級準同盟 聯美抗中擴權

日本和菲律賓8日舉行外交和國防首長的「2加2」會議，正式簽署「相互准入協定」。圖為日本防衛大臣木原稔（由左至右）、外務大臣上川陽子、菲律賓外交部長馬納羅、菲律賓國防部長鐵歐多洛，在會談結束後召開記者會。（法新社）

2024/07/09 05:30

日菲簽署「相互准入協定」 有助自衛隊與菲武裝部隊交流

〔駐日特派員林翠儀、編譯孫宇青／綜合報導〕日本和菲律賓八日舉行外交和國防首長的「二加二」會議，正式簽署「相互准入協定」（RAA），有助於日本自衛隊與菲國武裝部隊的交流，並放寬戰鬥訓練、救災設備和部隊入境對方國家的限制。菲國是繼澳洲與英國之後，第三個與日本簽訂RAA的國家，也是亞洲第一國，雙方升級為「準同盟」關係，為兩國安全合作關係樹立新里程碑，可望共同應對中國在東亞海域的擴權行動。

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日本外務大臣上川陽子、防衛大臣木原稔，八日與菲國外交部長馬納羅（Enrique Manalo）和國防部長鐵歐多洛（Gilbert Teodoro）舉行會談，並在菲國總統小馬可仕見證下，簽署日菲RAA。日菲官員表示，該協定將在兩國立法機構批准後生效。由於中國持續在南海擴權，與菲律賓不斷爆發衝突，促使馬尼拉急於尋求國際力量介入，其中之一就是與日本加強防務合作。日菲兩國去年十一月在馬尼拉舉行領袖峰會後，就開始針對RAA協定進行談判。

自衛隊可望正式參加美菲肩並肩

菲國總統小馬可仕上任後，逐步修正前總統杜特蒂的親中路線，修復與美國關係，更進一步拉近與日本的防務合作關係。事實上，日本從二○二○年起即陸續提供菲國防空雷達等裝備，以提高菲國的沿岸防衛能力。去年，日本提供菲國海岸防衛隊十七艘大型巡邏艦，菲國向日本採購的首座空中監視雷達系統也已啟用，提高菲國監視南海爭議海域及區域內海空活動的能力。未來兩年內，還有三座監視雷達系統將安裝在另外三處基地。

對日本而言，位處太平洋「第一島鏈」的菲律賓，鄰近的巴士海峽不僅是燃料運輸的重要海上通路，也是緊鄰台灣的軍事要塞。菲國與日本的安保合作，在東南亞國家中最為積極也最有進展，雙方也都是美國的盟國。「美聯社」指出，為了加強對抗中國，包括因應未來因台灣問題發生的任何對抗，美國一直在加強印太地區的軍事同盟。美日菲三國領袖四月才在白宮舉行三方會談，美國總統拜登重申對日菲兩國的防衛承諾堅定不移。

「日本經濟新聞」報導，一旦日菲RAA協定生效，日本自衛隊可望正式參加美菲兩軍在菲國周邊舉行的「肩並肩」（Balikatan）年度聯合演習，三國聯手嚇阻中國海上擴權。「路透」指出，菲國已和美國及澳洲簽訂「軍隊互訪協定」（VFA）。日本除了與澳洲和英國達成RAA協定外，也正在與法國就簽署相關協定進行談判。

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