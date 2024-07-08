極右黨團達門檻 獲歐洲議會承認

匈牙利總理奧班在歐洲議會籌組的右派新黨團，6日湊滿足夠政黨支持，獲得歐洲議會承認。（歐新社檔案照）

2024/07/08 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕匈牙利總理奧班（Viktor Orban）在歐洲議會籌組的右派新黨團，六日湊滿足夠政黨支持，獲得歐洲議會承認，進一步強化讓這名與美國前總統川普及俄羅斯總統普廷交好的極右派領袖揚言「改變歐洲政治」、「讓歐洲再次偉大」的努力。

奧班成歐洲極右勢力共主

奧班上月卅日與奧地利極右翼政黨「奧地利自由黨」（FPOe）黨魁基克（Herbert Kickl），及捷克中間派民粹政黨「不滿公民行動黨」（ANO）黨魁巴比斯（Andrej Babis）聯袂召開記者會，宣布籌組名為「歐洲愛國者」（Patriots for Europe）的歐洲議會黨團。根據規定，歐洲議會黨團至少要有廿三名成員，且成員至少來自四分之一歐盟成員國（歐盟目前有廿七個成員國，四分之一為七國）。

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荷蘭極右翼領袖懷爾德斯（Geert Wilders）的「自由黨」（PVV）、葡萄牙極右翼政黨「夠了」（Chega），以及西班牙極右派政黨「民聲黨」（Vox）稍後宣布加入。六日，丹麥右派民粹政黨「丹麥人民黨」（Danish People’s Party）與比利時荷語區極右派政黨「弗拉芒利益黨」（Vlaams Belang）宣布跟進，「歐洲愛國者」黨團就此湊滿七國跨越組團門檻，獲得歐洲議會正式承認。

義大利極右派領袖薩爾維尼（Matteo Salvini）領導的反移民政黨「聯盟黨」（League）也表示有意加入，但是否已加入尚未獲得證實。可望在七日的法國國會下議院「國民議會」第二輪投票中勝出的極右派民粹政黨「國民聯盟」，也可能加入「歐洲愛國者」。奧班表示，新黨團的各政黨八日將在布魯塞爾開會。

隨著「歐洲愛國者」黨團成立，奧班不僅是目前歐盟輪值主席國的總理，也正力爭成為在歐洲議會中居主導地位的極右翼勢力的共主；除了主打保守家庭價值與反移民，該黨團還將推動終止歐洲對烏克蘭的軍援。不過，奧班領導的右翼民粹主義執政黨「青年民主黨」（Fidesz）並未加入新黨團。

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