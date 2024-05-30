美擬設駐日太空軍 初期規模等同駐韓

美國印太太空司令部指揮官馬斯塔利爾表示，將在駐日美軍中成立太空軍組織，以保護美國與盟友部隊不受中國「殺傷鏈」危害。（歐新社檔案照）

2024/05/30 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕面對中俄持續擴張太空武力，美軍印度洋─太平洋太空司令部指揮官馬斯塔利爾（Anthony Mastalir）准將表示，計畫在駐日美軍中成立太空軍組織，初始規模將相當於駐韓美國太空軍，以保護美國與盟友部隊不受中國尋找、定位、追蹤、接戰及評估目標的「殺傷鏈」危害。

馬斯塔利爾廿八日在澳洲雪梨向日經亞洲（Nikkei Asia）強調，「（在日本設立太空軍組織）是當前首要之務」，但未透露具體時程，僅表示在與日本政府協調及推薦相關人選後，將決定組織成立的時間。

請繼續往下閱讀...

中國正開發殺手衛星

美國太空軍是陸、海、空軍、陸戰隊及海岸防衛隊以外的第六個獨立軍種。使用太空空間對於強化國防不可或缺，人造衛星在掌握敵方位置、提升飛彈精準度、部隊通訊等任務中扮演的角色愈來愈重要。報導指出，中國正在開發可攻擊他國衛星的殺手衛星、反衛星飛彈等武器，而偵察衛星目前已被廣泛應用於偵察敵方軍事設施、部隊動態等。

美國太空軍二○二二年十一月在夏威夷啟用印太太空司令部，管理整個印太地區的軍事太空行動。二二年十二月，美國太空軍也在南韓成立區域指揮部。馬斯塔利爾指出，駐韓美國太空軍起初團隊規模為八人，未來進駐日本，初期人員規模也與此相當。

馬斯塔利爾指出，過去五年中國情蒐、監視、偵察的衛星數量，已增至原來的三倍。

CNN報導，俄入侵烏克蘭前，先發動網路攻擊，癱瘓連接衛星通訊網的網際網路，目的是為了開戰後關鍵的最初時刻，破壞基輔的指揮和控制，甚至讓德國的風電渦輪停止運轉，或是讓歐洲各地數以萬計民眾和商家的網路連線中斷。多國政府和安全專家因而示警，這類網攻凸顯衛星已成為戰爭中的關鍵目標之一。

太空反制科技包括發射干擾和欺騙信號、以高功率雷射來干擾影像感測器，以及利用反衛星飛彈或太空飛行器在地球同步軌道上干擾對方衛星。專家指出，美國、中俄等主要強權，可利用這些技術來攻擊彼此衛星。近年來，中俄各自在發展可用於太空反制的科技上皆有所進展。

中國早在二○○七便宣示其太空反制企圖心。當時，中國發射飛彈擊落自身一枚老舊的氣象衛星，打破冷戰結束後已平息數十年的這類摧毀性「直升式」反衛星飛彈試射。美國太空軍認為，中國正在「開發干擾器鎖定一系列廣泛的衛星通訊」，並擁有「多個陸基雷射系統」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法