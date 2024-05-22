強硬抗中 美前議員蓋拉格遭中制裁

前美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格，今年2月曾率團訪台。（資料照，記者楊堯茹攝）

2024/05/22 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國外交部廿一日宣布，前美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher），因近年來「干涉中國內政、侵犯中方利益」的言行，即日起對其採取不准入境、凍結在中國財產等制裁措施。

堅定挺台 四月才離職

蓋拉格以對中強硬派立場聞名，曾在二○二三年初秘密訪台，晉見時任總統蔡英文，今年二月宣布不競選連任眾議員，並在四月離任。

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中國外交部透過「微信」公眾號「寬廣太平洋」聲稱，蓋拉格近年來「頻繁採取干涉中國內政、損害中國主權和領土完整、侵犯中方利益的言行」，故依據「反外國制裁法」規定，決定對蓋拉格採取三項「反制」措施，即日起實施。

這些措施包括凍結蓋拉格在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內組織、個人與他本人進行有關交易、合作等活動；對蓋拉格本人不予簽發簽證、不准入境。

現年四十歲的蓋拉格二○一七年起當選威斯康辛州的聯邦眾議員，並擔任眾院美中戰略競爭特別委員會首任主席，強烈譴責北京對內對外的一系列惡劣政策和作法，主張全方位防堵中國威脅及滲透，是美國國會知名的抗中大將，並且一再明確表達對台灣的堅定支持，主張在亞太地區部署更多長程飛彈，在台灣生產軍備，以阻止中國入侵台灣。

二月訪台 盛讚蔡英文

蓋拉格今年二月曾率團訪台，與蔡英文總統和總統當選人賴清德會晤。他在會晤蔡英文時強調，他與美國國會代表團訪台，就是表達國會兩黨對台灣的堅定支持，並讚揚蔡英文是「自由世界的領袖」。

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