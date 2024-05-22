安全AI 全球16企業簽署承諾

英國和南韓21日在首爾共同舉辦第2屆全球人工智慧（AI）安全線上高峰會。（美聯社）

2024/05/22 05:30

全球AI峰會首爾登場

〔編譯陳成良／綜合報導〕由英國和南韓共同主辦的第二屆全球人工智慧（AI）安全高峰會，廿一日在首爾展開為期兩天的線上議程。會前，包括Google母公司Alphabet、臉書母公司Meta、微軟、OpenAI，以及來自中國、南韓和阿拉伯聯合大公國的企業在內，共十六家相關企業簽署與AI科技研發有關的安全承諾，致力於AI技術的安全發展。

明年法國接手辦

去年十一月，英國召開首屆全球AI安全峰會，有近卅個國家的官方代表，以及超過八十個學術研究機構、企業和公民組織與會。這次英韓合辦線上峰會，規模較小，下一場實體峰會則將由法國主辦，明年召開。

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根據英國科學創新暨科技部（DSIT）資料，峰會尚未正式揭幕，已有十六家AI科技企業簽署「前沿AI安全承諾」（Frontier AI Safety Commitments），要點包括不得發展或部署安全風險無法獲得充分緩解的AI模型或系統、建立可供問責的安全管理架構，並向大眾揭露企業對前沿AI科技安全的應處策略等。

簽署企業包括OpenAI、亞馬遜（Amazon）、Google、Meta、科技富豪馬斯克去年創辦的xAI、微軟、IBM、三星電子、Anthropic、Inflection AI、Mistral AI、Cohere、G42、Naver、中國的「智譜AI」、阿拉伯聯合大公國的「科技創新研究院」等。

DSIT指出，這十六家企業涵蓋美國和中國等AI兩大強權。這些企業將各自發布AI安全架構，說明如何測算前沿AI模型的安全風險，包括防範惡意濫用風險，並設定安全風險的最高容忍極限，以及如何確保風險不超過此預設門檻。在極端情況下，若企業採取補救措施後，仍無法將AI模型或系統的安全風險控制在門檻以下，則不得繼續發展或部署該模型或系統。

歐盟AI法案下月生效

另一方面，歐盟廿一日批准去年十二月達成的具有里程碑意義的「人工智慧法案」（AI Act），將於下月生效，為這個廣泛用於商業和日常生活的技術，設定潛在的全球標準。該法對高風險的AI系統制定嚴格的透明度義務，對一般AI模型的透明度要求則較低。法案限制政府在公共場所使用即時生物監控時，只能侷限於某些犯罪案件、反恐行動和對重罪嫌犯所進行的搜查等。

新法將於二○二六年正式適用，但在法律生效六個月內，就會禁止社會評分、預測性警務和無目標蒐集臉部圖像等AI應用。違規罰款從七五○萬歐元（約二．六億台幣）或營業額的一．五％起，至三五○○萬歐元（約十二．四億台幣）或全球營業額的七％，視違規類型而定。

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