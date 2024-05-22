歡迎賴總統維持台海現狀承諾 美籲北京克制 勿威嚇台灣

美國歡迎賴清德總統20日發表承諾確保兩岸和平穩定、並維持兩岸現狀的就職演說，呼籲中國保持克制，勿挑釁威嚇台灣。（資料照）

2024/05/22 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕第十六任總統賴清德廿日就任後發表就職演說，美國國務院指出，美國歡迎賴清德在就職及勝選之夜演說中，對於維護台海和平穩定及兩岸關係現狀的承諾，呼籲中國保持克制，並重申北京不應利用台灣政權交接期為藉口或理由，進行挑釁或威嚇行動。

美國國務院發言人是在以電子郵件回覆台灣媒體詢問時，發表前述看法。發言人表示，已注意到賴清德總統在就職演說中承諾將確保兩岸和平穩定，並維持兩岸現狀，美方對此表示歡迎。

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北京若升高施壓 就是挑釁者

發言人強調，就職是正常、例行的民主過程，北京若選擇升高對台施壓，就應被視為挑釁者。

發言人重申，美國對台政策沒有改變，仍以台灣關係法、美中三個聯合公報，以及對台六項保證為基礎。根據美國長期致力於維護台海和平與穩定的承諾，美國反對任何一方片面改變現狀，期望兩岸分歧能以雙方人民均可接受的和平方式解決。

賴總統在演說中提到，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，遭中國國台辦強烈批判，但美國國務院發言人僅表示，就職演說中的特定用語，應詢問台灣當局。

美方參加賴總統就職典禮的特使團成員，包括前白宮國家經濟會議主任迪斯、前副國務卿阿米塔吉、美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲、現任理事主席羅森柏格，以及AIT處長孫曉雅等。

國務院說，美方派遣代表團參加台灣新任總統就職典禮，符合「一中政策」及前例。美國與世界各地的台灣朋友及夥伴 一起慶祝這項盛事。

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