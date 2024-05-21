以哈領袖涉戰爭罪 國際刑事法院申請逮捕令

以國總理納坦雅胡（法新社）

2024/05/21 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕以色列和巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」衝突未歇，國際刑事法院（ICC）檢察官辦公室廿日以涉嫌戰爭罪和違反人類罪為由，申請對以國總理納坦雅胡、國防部長葛朗特，以及哈瑪斯三名領袖發布逮捕令。以色列隨即痛批ICC此舉乃「歷史之恥」，哈瑪斯也發表聲明譴責這類行動。

ICC首次針對美親密盟友出手

ICC已申請對納坦雅胡和葛朗特發布逮捕令，他們被控涉嫌在加薩走廊犯下戰爭罪。此外，ICC首席檢察官卡林汗表示，他認為哈瑪斯首腦辛瓦、「卡薩姆旅」指揮官戴夫及哈瑪斯政治領袖哈尼雅這三名哈瑪斯領袖，應為其在加薩和以國犯下的戰爭罪與違反人類罪負責。

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針對納坦雅胡等人的逮捕令，是ICC首次針對美國親密盟友的最高領袖發出。ICC法官小組目前正在考慮卡林汗的逮捕令申請。

卡林汗表示，針對納坦雅胡和葛朗特的指控，包括「以造成滅絕、飢餓做為戰爭手段，包括阻擋人道救援物資，以及故意針對衝突中的平民」；辛瓦、戴夫和哈尼雅的罪名，則包括「滅絕、謀殺、脅持人質，及在拘留人質期間性侵和性攻擊」。

以色列和美國均非ICC成員，因此即使逮捕令獲得批准，納坦雅胡和葛朗特也不會面臨立即遭到逮捕的風險，但這項行動加深了以色列的孤立，以國領袖也可能因此而無法出國訪問。至於巴勒斯坦，自二○一五年同意接受ICC成立原則約束後，ICC聲稱對加薩、東耶路撒冷和約旦河西岸有司法權。

以色列外交部長卡茲說，將成立一個特別委員會，反制ICC這類行動，並與世界各國領袖合作，確保以國領袖不會受到這類逮捕令影響。哈瑪斯聲明則強調，ICC檢察官此舉是將受害者與施暴者等量齊觀，哈瑪斯有權抵抗以色列的佔領，包括「武裝抵抗」。

另一方面，正在中東展開穿梭外交的美國國家安全顧問蘇利文向納坦雅胡表示，在區域會談後，以色列和沙烏地阿拉伯有可能達成關係正常化協議。蘇利文也呼籲納坦雅胡，對哈瑪斯的軍事行動必須符合對加薩走廊未來的「政治戰略」。沙國官方媒體十九日報導，蘇利文和沙國王儲討論一項半成熟的協議，預計將強化美、沙兩國之間的安全關係。這項協議被視為美國推動利雅德與以色列關係正常化的重要環節，藉此換取沙國承認以色列的國家地位，但尚未平息的加薩戰爭讓此一目標變得複雜。

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