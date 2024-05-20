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涉中菲「錄音門」 菲司令被撤換

被指與中國口頭達成南海運補「新模式」的菲律賓武裝部隊西部軍區司令卡羅斯已遭撤換，由海軍少將托雷斯接替其職位。（法新社檔案照）

被指與中國口頭達成南海運補「新模式」的菲律賓武裝部隊西部軍區司令卡羅斯已遭撤換，由海軍少將托雷斯接替其職位。（法新社檔案照）

2024/05/20 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕菲律賓總統小馬可仕十八日表示，正在調查中國駐菲大使館宣稱，中菲兩造曾就南海爭議達成協議的一段電話錄音，並稱在親自聽過該段錄音前，難以接受存有此等協議。與此同時，菲國媒體披露，據稱與中方口頭達成南海運補「新模式」的菲律賓武裝部隊西部軍區司令卡羅斯（Alberto Carlos）已遭撤換，由海軍少將托雷斯（Alfonso Torres Jr.）接替其職位。

菲國多年前將二次世界大戰時期登陸艦「馬德雷山號」蓄意擱淺於南沙群島仁愛暗沙（菲稱愛尤銀礁，中稱仁愛礁），並派駐官兵以宣示主權，中方則頻頻騷擾菲國對馬德雷山號的駐軍輪替與運補。中方日前宣稱，其外交官曾與菲國軍方將領通話，雙方同意以「一加一」的新模式，管理菲方對仁愛暗沙的運補，但此模式僅實施一次即為菲方片面撕毀。

七日，中國駐菲大使館公布該電話通話的文字稿，通話中的菲方人員據稱是卡羅斯，通話時間為今年一月，中方並揚言將公布錄音檔。菲方當時提出質疑，堅稱只有小馬可仕才有權代表菲國簽署與南海事務有關的協議，反批中方在搞大外宣。

多家菲國媒體報導，菲國軍方以負責監督南海部隊的托雷斯接替卡羅斯，擔任西部軍區司令，並已獲國防部長鐵歐多洛證實。菲國軍方並未提及卡羅斯的新職務，僅稱他目前仍在休假，但也強調此事為「行政決定」，與前述錄音無關。

小馬可仕︰除非親自聽過錄音檔 否則難接受協議

根據小馬可仕辦公室十八日以電子郵件發布的聲明，小馬可仕表示，目前難以就此事下定論，但該錄音檔為中國駐馬尼拉大使館及中國政府所有，在中方公布錄音檔之前，「很難相信與接受（菲中之間）存在這類協議」。

菲律賓正積極與美國、日本、澳洲等友邦合作，對抗中國在南海的持續挑釁。馬尼拉當局十七日宣布，已同意向日本購買五艘海岸防衛隊巡邏船，總價超過四億美元（約一二九億台幣）。

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