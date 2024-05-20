美憂海底電纜 遭中國維修船竊密

美國官員指出，中英海底系統有限公司（SBSS）的維修電纜船隻，不時會向無線電和衛星追蹤服務隱藏位置，可能暗中對電纜進行篡改、繪製海底地圖以對美國軍事通訊網路進行偵察，甚至為中國軍方鋪設電纜。（取自SBSS官網）

2024/05/20 05:30

可能藉維修之名暗中竊聽資料 繪製海圖偵察軍事通訊

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國「華爾街日報」十九日獨家報導，美國官員對海底電纜容易遭受中國維修船間諜活動影響表示擔憂，中國控制的「中英海底系統有限公司」（SBSS）派出維修電纜的船隻，不時會向無線電和衛星追蹤服務隱藏位置，擔心可能暗中對電纜進行篡改、繪製海底地圖以對美國軍事通訊網路進行偵察，甚至為中國軍方鋪設電纜。

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據報導，Google、臉書（Facebook）母公司Meta等美國科技鉅子掌握許多電纜的部分所有權，但在電纜的養護方面，它們仍須依賴一些外國建設和維修公司，其中有些公司也掌握電纜部分所有權，美國國務院官員擔心，這些公司可能危及美國商業和軍事資料安全。

不時匿蹤 尤其在台海南海作業

美國官員指出，一家協助修復國際電纜的中企「中英海底」派出去的維修船，似乎會向無線電和衛星追蹤服務系統隱藏位置。

WSJ對船隻追蹤網站Marine Traffic的無線電和衛星資料進行分析，發現「福海號」（Fu Hai，譯音）、「福泰號」（Fu Tai，譯音）和「Bold Maverick號」等SBSS公司船隻的位置訊號會定期消失，尤其是在台灣、印尼和亞洲其他沿海地區作業時，有時還會持續數日。

例如，二○二一年二月初，「福海號」離開上海港口，沿海岸向北駛入黃海後，有兩天時間停止回報其位置訊號，接著突然出現在上海附近。在重新靠岸前幾天，其位置訊號時有時無，不清楚該船的自動辨識系統（船隻用來回報其位置的衛星和無線電轉發器）是否已關閉或意外中斷。根據Marine Traffic資料，過去五年裡，「福海號」在回報位置數據時至少出現十幾次重大「缺口」。

中英合資 經營團隊有中共黨員

知情人士透露，SBSS為中英合資企業，中國國營企業「中國電信」長期持有其五十一％股權，且正收購英國「全球海事系統公司」手中的剩餘股權。SBSS網站也顯示，其經營團隊中有一名中國共產黨黨員。美國政府雖在二○二一年撤銷中國電信在美營運權，但並不影響美企與SBSS在內的維修聯盟合作。

竊取產權 為中國軍方鋪設電纜

美國官員表示，電纜維修船可能會暗中竊聽海底資料流、繪製海底地圖，對美國軍事通訊網絡進行偵察，或竊取電纜設備所使用的寶貴智慧產權，甚至還可以為中國軍方鋪設電纜。

美國官員表示，位置訊號的缺口未必代表危險訊號，「但如果這種情況反覆發生，就會引起懷疑，尤其是如果船隻在可能具有戰略意義的電纜附近作業」，例如軍事通訊電纜。

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