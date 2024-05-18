否認軍援俄國 北韓隨即試射飛彈

南韓首爾火車站的電視螢幕十七日播報北韓當天午後朝東部海域發射疑似短程彈道飛彈的新聞。（美聯社）

2024/05/18 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕北韓十七日午後朝東部海域發射多枚疑似短程彈道飛彈，為其過去數月來接連發射巡弋飛彈、戰術火箭與極音速（高超音速）武器等一系列軍事挑釁的最新一波。就在北韓射彈前數小時，北韓官媒北韓中央通信社（KCNA）報導，領導人金正恩胞妹金與正再次駁斥北韓與俄國軍事交易的指控。

這是北韓繼上月十九日發射戰略巡弋飛彈與上月廿二日發射彈道飛彈後，時隔廿五天再次進行軍事挑釁，南韓已強烈譴責北韓此等破壞朝鮮半島和平穩定的挑釁之舉。根據韓聯社報導，南韓聯合參謀部指出，軍方偵測到北韓在江原道元山一帶朝東部海域發射數枚飛行物，進行追蹤監視，並與美日共享相關情報，飛彈在飛行約三百公里後墜海。

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由於北韓飛彈發射後朝東北方飛行，研判最後落入日本專屬經濟區（EEZ）。日本內閣官房長官林芳正表示已知悉消息，防衛省正分析詳情，但尚未確認飛彈飛往日本EEZ；防衛省相關人士也說，尚未接獲飛彈已落入日本EEZ的資訊。

華府與首爾不斷指控北韓對俄羅斯運送武器以助其攻打烏克蘭，違反聯合國對兩國的制裁。專家認為，北韓近來頻頻射彈，可能就是在測試將輸俄並用於烏克蘭戰場的武器。

對於朝俄軍事交易的指控，金與正再次駁斥，稱是由偏見與捏造所組成的無稽之談，根本不值一哂；北韓無意對任何一方出口或公開其軍事技術，因為北韓研發武器不是為了出口，而是要防範南韓。

北韓此番射彈的時間點，還適逢俄羅斯總統普廷與中國國家主席習近平在北京會面、以及重申支援北韓的隔日，此外也是美韓聯合空戰演習的隔日，包括美國空軍F-22戰機與南韓空軍F-35戰機參演。

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