法屬新喀里多尼亞暴動 中俄各懷鬼胎

新喀里多尼亞近日陷入暴亂，首府諾美亞一處停車場整排汽車被人放火，燒得面目全非。（法新社）

2024/05/18 05:30

反憲改暴動 已五死百傷

〔編譯孫宇青／綜合報導〕法屬太平洋群島新喀里多尼亞的獨派勢力，因不滿法國國會可能通過的投票制度變革，十三日起發動卅多年來最嚴重的反憲改暴動，迫使當局緊急宣布宵禁，禁止在公共場所聚集，並關閉主要機場，法國政府也從本土增派維安人力，已造成至少五人喪命，以及上百人受傷。分析指出，除了亞塞拜然出於政治報復而干預法國內政外，當地的中國和俄羅斯勢力也在蠢蠢欲動。

位於澳洲和斐濟之間的新喀里多尼亞原本是法國殖民地，但法國在一九九八年簽署努美阿協議（Noumea Accord）後，讓當地近卅萬人口逐漸享有更多政治權利。然而，在該協議下，當地選舉人名單此後就未更新，導致新移民沒有參與地方選舉權利。

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法國政府先前已將該地每五人就有一人無投票權的情況稱為「荒謬」，下院「國民議會」計畫推動憲改，以擴大當地選民資格，但獨派擔心此舉將有利於親法勢力，「稀釋」原住民卡納克族的選票，使得他們在獨立公投中更難勝出。當地先前已舉行過三次獨立公投，結果都是留在法國。

親俄亞塞拜然被控煽動

法國內政部長達馬南指控，亂局有亞塞拜然干預痕跡。亞國去年就設立「巴庫倡議小組」（GIB，巴庫為亞國首都），以「支持對抗殖民主義與新殖民主義的戰鬥」為宗旨，企圖影響新喀里多尼亞輿論；在今年三月底的反改革遊行上，還能看見亞國國旗隨風飄揚，以及有參與者穿著GIB標誌的上衣。

分析家指出，親俄的亞塞拜然煽動極端獨立份子是為了「報復」，因巴黎曾狠批亞國攻擊居民主要為亞美尼亞人的納戈爾諾．卡拉巴赫地區。

俄散布反法 中覬覦鎳礦

此外，俄從蘇聯時期就支持卡納克族獨立，烏戰爆發後更加大擾亂西方力度。在新喀里多尼亞近幾週的示威中，更出現要俄國總統普廷「解放我們殖民地」的布條，而社群媒體上也可見許多反法宣傳，帳號大多來自俄國。

對於企圖在南太平洋抗衡西方的中國，一位深知內情的法國高階公務員坦言，中國的經濟影響力最令人擔憂，尤其中國已「買下」萬那杜和索羅門群島，現在就等著入手新喀里多尼亞。據了解，北京對新喀里多尼亞世界第二大的豐富鎳礦覬覦已久，而鎳是電動車電池的重要原料。

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