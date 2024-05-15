香港3情治人員 在英被起訴

英國警方起訴3名為香港情治機構工作的人員，包括38歲的英籍港人衛志良。（美聯社）

2024/05/15 05:30

退役港警現職駐英 李家超稱不認識

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國警方十三日宣布起訴三名為香港情治機構工作的人員，其中一人是港警退役的香港駐英高級官員，據傳與香港特首李家超有同窗之誼，另外兩人則是曾在英軍特種部隊服役的軍警人員。中國痛批倫敦當局羅織罪名，並提出嚴正交涉，英方則強調此舉是為了保護國家安全，英國外交部更召見中國駐英大使鄭澤光，表達嚴正抗議。

英國警方是根據去年通過實施的國家安全法，在本月初逮捕三人。起訴書指出，這三人涉嫌在去年十二月廿日至本月二日期間，進行可能協助外國情報機構的行為，包括資訊收集、監視和欺詐等，三人還被控在本月一日強闖一處民宅。起訴書直指，被告的目標疑似為居英港人，包括羅冠聰、劉祖迪與蒙兆達等知名居英香港民主派人士。

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另兩人曾在英皇家海軍突擊隊服役

根據社群平台「領英」（Linkedin）資料，三名被告中，卅七歲白人男子崔克特（Matthew Trickett）為英國內政部移民管理警察，曾服役於英國皇家海軍突擊隊，退役後曾擔任保安人員。另一名卅八歲英籍港人被告衛志良，是英國邊境部隊（Border Force）成員；據其開設的D5 Security保全公司網頁聲稱，他擁有廿年軍警和保全人員經歷。衛志良在「臉書」也聲稱，他曾在英國海軍擔任特種突擊隊員。

第三名嫌犯是六十三歲的英籍退休港警袁松彪，現任香港駐倫敦經貿辦公室行政經理。「自由亞洲電台」（RFA）報導，袁是香港駐倫敦經貿辦第三號人物，南華早報曾報導，袁曾與香港特首李家超同時就讀澳洲查爾斯特大學（Charles Sturt University）在港課程，並同在二○○二年畢業。起訴書指稱，袁在英國的「敵對國家活動」中有不可或缺的作用，他指示另外兩名被告進行監視等，經貿辦向被告共支付九．五五萬磅（約三九七萬台幣）。

行動越界？ 港經貿辦首次被控監控

這是「港區國安法」及「基本法」廿三條立法後，首次有香港駐外經貿辦事處被指涉及海外監控及情報收集活動，引發外界揣測，包括是否有人行動越界，令倫敦當局不得不高調採取行動。三人十三日在英國法院出庭，法官准許三人保釋，但遭限制出境、遵守宵禁，且須按時向警方報到。三人本月廿四日將再度出庭。

英召見中國大使 嚴正抗議 中批羅織罪名

李家超十四日否認英方對港府的指控，要求英方說明詳情，確保駐倫敦經貿辦正常運作。他聲稱，網路上流傳他與袁松彪的合照，但他對袁的印象僅止於該張照片。中國外交部駐港公署則痛批英方羅織罪名，對此表示強烈不滿和堅決反對。

英國警方起訴3名為香港情治機構工作的人員，包括63歲的香港駐倫敦經貿辦公室行政經理袁松彪。（路透）

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