布林肯︰以軍強攻拉法 恐致動亂蔓延
〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國務卿布林肯十二日受訪時，對以色列在加薩的軍事行動發表了拜登政府迄今為止最嚴厲批評，指以軍的攻擊行動造成無辜平民慘重傷亡，不僅未能消滅巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯，還可能導致動亂蔓延。言猶在耳，以色列十三日強力進攻加薩南北兩端，巴人逃難潮再現，人道危機惡化。
未能消滅哈瑪斯 還造成平民傷亡
布林肯強調，美國主張以軍應該撤離加薩，對以色列在加薩南部拉法的軍事行動表示擔憂，雖然以軍行動可能取得初步成果，但也可能對平民造成嚴重傷害，且未能解決「確保哈瑪斯無法再掌控加薩」的根本問題。他也寄望以色列結束軍事行動後，對加薩地區提出妥善安全的治理方案，並透露美國與阿拉伯多個國家已協商數週，制定了加薩重建計畫，但尚未接獲以色列的方案。
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布林肯還並公開拜登政府十日提交給美國國會的調查報告結果，指出以色列在加薩使用美製武器時，可能違反國際人道主義法，而當地條件使得美方無法在具體案例中做出判定。
以軍南北攻加薩 巴人逃難潮再現
另一方面，以軍十三日在加薩北部的廢墟地區和南端拉法市同時展開進攻行動，旨在重掌之前聲稱已擊敗哈瑪斯的地區。在加薩北部，以軍戰車推進至最大難民營賈巴利亞（Jabalia）中心，空襲摧毀大量房屋。南端拉法市則遭以軍空襲和地面轟炸，數十萬居民紛紛逃往新避難所。
據聯合國估算，過去一週約卅六萬人逃離拉法市；加薩衛生部發出警告，醫療系統因缺乏燃料而面臨崩潰風險。以色列堅稱此次行動旨在阻止哈瑪斯死灰復燃，但遭到巴勒斯坦質疑其軍事目標的可行性。哈瑪斯武裝人員聲稱，他們正在拉法市東部和賈巴利亞地區與以軍對峙。
此外，埃及外交部十二日宣布正式支持南非在聯合國主要司法機關「國際法院」（ICJ）對以色列提起訴訟，指控以色列在加薩戰爭中實施種族滅絕行為。哈瑪斯對此表示感謝，呼籲各國採取類似行動訴諸國際法院。