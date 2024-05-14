布林肯︰以軍強攻拉法 恐致動亂蔓延

以色列軍隊十三日在加薩北部的廢墟地區和南端拉法市同時展開進攻行動。 （法新社）

2024/05/14 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國務卿布林肯十二日受訪時，對以色列在加薩的軍事行動發表了拜登政府迄今為止最嚴厲批評，指以軍的攻擊行動造成無辜平民慘重傷亡，不僅未能消滅巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯，還可能導致動亂蔓延。言猶在耳，以色列十三日強力進攻加薩南北兩端，巴人逃難潮再現，人道危機惡化。

未能消滅哈瑪斯 還造成平民傷亡

布林肯強調，美國主張以軍應該撤離加薩，對以色列在加薩南部拉法的軍事行動表示擔憂，雖然以軍行動可能取得初步成果，但也可能對平民造成嚴重傷害，且未能解決「確保哈瑪斯無法再掌控加薩」的根本問題。他也寄望以色列結束軍事行動後，對加薩地區提出妥善安全的治理方案，並透露美國與阿拉伯多個國家已協商數週，制定了加薩重建計畫，但尚未接獲以色列的方案。

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布林肯還並公開拜登政府十日提交給美國國會的調查報告結果，指出以色列在加薩使用美製武器時，可能違反國際人道主義法，而當地條件使得美方無法在具體案例中做出判定。

以軍南北攻加薩 巴人逃難潮再現

另一方面，以軍十三日在加薩北部的廢墟地區和南端拉法市同時展開進攻行動，旨在重掌之前聲稱已擊敗哈瑪斯的地區。在加薩北部，以軍戰車推進至最大難民營賈巴利亞（Jabalia）中心，空襲摧毀大量房屋。南端拉法市則遭以軍空襲和地面轟炸，數十萬居民紛紛逃往新避難所。

據聯合國估算，過去一週約卅六萬人逃離拉法市；加薩衛生部發出警告，醫療系統因缺乏燃料而面臨崩潰風險。以色列堅稱此次行動旨在阻止哈瑪斯死灰復燃，但遭到巴勒斯坦質疑其軍事目標的可行性。哈瑪斯武裝人員聲稱，他們正在拉法市東部和賈巴利亞地區與以軍對峙。

此外，埃及外交部十二日宣布正式支持南非在聯合國主要司法機關「國際法院」（ICJ）對以色列提起訴訟，指控以色列在加薩戰爭中實施種族滅絕行為。哈瑪斯對此表示感謝，呼籲各國採取類似行動訴諸國際法院。

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