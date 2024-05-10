美擬祭AI新監管措施 目標中俄

美國商務部考慮限制專有或封閉原始碼AI模型出口，例如ChatGPT等，以免遭到中國侵害。（美聯社檔案照）

2024/05/10 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕路透八日獨家披露，消息人士指出，美國拜登政府準備在保護美國人工智慧（AI）免遭中國與俄羅斯染指上開闢新戰線，初步計畫是對像是ChatGPT等AI系統之核心軟體的最先進AI模型設限，限制專有或閉源（不開放原始碼）的AI模型出口。

三名知情人士說，美國商務部正在考慮推動相關的新監管措施，對軟體與訓練數據皆保密的專有或閉源AI模型，祭出出口限制。美方考慮採取的任何行動，將使得過去兩年來的一系列阻止對中國出口先進AI晶片、以減緩北京基於軍事目的尖端技術研發速度的措施，更為完善。但即便如此，美國監管機構的腳步仍很難跟得上AI界的飛速發展。

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美國商務部拒絕置評，俄國駐美大使館未立即回應置評要求；中國駐華府大使館則稱此為典型的經濟脅迫與單邊霸凌。

包括美國AI巨擘如微軟支持的OpenAI、Alphabet旗下的Google DeepMind及其競爭對手Anthropic，皆已開發出若干強大的閉源AI模型，且目前無任何官方監管措施能阻止這些公司將其AI模型售給世上其他人。美國政府與民間研究人員擔心，這些能挖掘大量文字與圖像、總結訊息後生成內容的AI模型，會被美國的對手利用來發動侵略性網路攻擊，甚至製造出強大的生物武器。

其中一名消息人士說，任何針對AI模型新的出口管制，可能是劍指俄羅斯、中國、北韓與伊朗。微軟在今年二月的一份報告中說，追蹤到試圖使用大型語言模型來完善其活動的駭客團體，與中國政府、北韓政府、俄羅斯軍情單位，以及伊朗革命衛隊有所關聯。

消息人士說，為管制AI模型出口，美國可能會從去年十月發布的一項AI行政命令中論及的門檻下手；門檻以訓練模型所需的計算能力為基礎，當AI計算能力達到一定水準，研發人員必須報告其AI模型開發計畫，並向美國商務部提供測試結果。

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