拒停火協議 以攻佔拉法封鎖加薩

由以色列軍方發布的照片顯示，以軍第四○一旅的戰車七日進入加薩走廊南部的拉法關卡，從巴勒斯坦一側進入與埃及交界處。（法新社）

2024/05/08 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯六日宣稱已接受埃及和卡達提出的停火協議，但以色列表示該提議未達要求。數小時後，以軍進攻加薩走廊核心地帶拉法市，佔領拉法關卡，全面封鎖加薩走廊。引發埃及、約旦、歐盟、土耳其等國與聯合國的譴責。

美聯社報導，以軍宣布第四○一旅進入拉法邊界關卡的加薩側，「接管」該關卡控制權。拉法關卡是加薩走廊唯一陸路通道，也是國際救援物資進入加薩的「生命線」。以軍戰車進入拉法後，距離與鄰國埃及的關卡將近兩百公尺。

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距埃及關卡僅兩百公尺

拉法市約一百三十萬巴人棲身於臨時營地和簡陋住所。雖以軍呼籲撤離戰區，但加薩多處遭嚴重轟炸，民眾無處可去。以軍聲稱此次「有限規模」的「精準行動」旨在消滅哈瑪斯武裝份子及毀掉基礎設施，擊斃約廿人，摧毀三個通道地道的豎井。

自去年十月戰爭以來，拉法關卡和克倫沙洛姆關卡都關閉，導致加薩供應中斷。聯合國警告拉法關卡關閉可能導致加薩人道主義危機惡化，甚至饑荒。

美國總統拜登六日稍早警告以色列總理納坦雅胡，發動拉法行動將是災難。聯合國秘書長古特瑞斯強調以色列入侵拉法是「無法容忍的」，呼籲以哈再努力達成停火協議。埃及敦促以色列「最大限度保持克制」。

哈瑪斯領導人同日同意停火方案，據報導停火協議分三階段執行，每階段四十二天。不過以國總理辦公室表示將繼續在拉法行動，向哈瑪斯施加軍事壓力，推動釋放以方人質及實現其他目標。 另外，美國新聞界最高榮譽普立茲獎六日揭曉，紐約時報、華盛頓郵報各贏得三個獎項，成為大贏家，「特別褒揚獎」頒給深入以哈戰火現場的記者與媒體工作者。根據「保護記者委員會」官網資料，截至五月七日，至少有七十九名記者和媒體工作者殉職。

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