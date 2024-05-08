國際網路戰略 美倡「數位團結」反制中俄

美國國務卿布林肯六日發表演說，揭櫫美國的國際網路安全新戰略。（美聯社）

2024/05/08 05:30

嚴厲批評中俄伊朗北韓 濫用科技

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國務卿布林肯六日公布一項國際網路戰略，闡明美國政府將如何與世界各國合作，因應科技安全領域的各種挑戰，並共同構建一個「活力、開放且安全的科技未來」。該戰略強調「數位團結」（digital solidarity），並將矛頭指向了俄羅斯、中國、伊朗和北韓等國，指責其濫用科技並損害美國利益。

布林肯在加州舊金山舉行美國資訊安全大會，以「科技與美國外交政策的轉變」為題發表演說，強調美國將與志同道合的國家、企業和民間社會合作，共同塑造數位科技的發展方向。

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與澳日紐台合建海底電纜

他特別提到，美國正與澳洲、日本、紐西蘭和台灣合作，建設連接太平洋島國的海底網路電纜，體現了「數位團結」的理念。美國也將在南美洲、非洲和印太地區支持類似的行動，並將此策略應用於雲端運算、數據存儲、生物技術等新興科技領域。他表示，國務院推動「國際網路空間與數位戰略」，將「數位團結」視為北極星，這是美國發展數位科技、關鍵基礎科技政策指南。

這份長達五十四頁的戰略文件，以國家網路安全戰略和國安戰略為基礎，旨在促進經濟繁榮、強化安全、打擊網路犯罪、確保人權、民主和法治，並利用科技因應氣候變遷和公共衛生等跨國挑戰。戰略概述了網路安全領域的四個主要「行動領域」：建立開放、包容、安全且具韌性的數位生態系統；加強盟國之間在數位和數據治理方面的協調，並確保其符合人權原則；透過國際合作，促進各國在網路空間的負責任行為，因應關鍵基礎設施的威脅；以及提升夥伴國家的網路犯罪打擊能力。

該戰略文件對中、俄、伊朗和北韓等國提出嚴厲批評，指責這些國家不僅透過駭客攻擊和間諜活動濫用科技，還削弱國際監管機構，並透過國家補貼損害美國科技公司的利益。美國也對部分盟友在科技採購和數據共享方面的本地化法規表示擔憂，認為這些措施阻礙了創新，並限制了公民獲取關鍵數位工具的權利。

美國國務院警告說，如果在關鍵科技領域無所作為，將讓中俄等國有機會「填補空白」，並以損害美國利益和價值觀的方式，塑造科技的未來。

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