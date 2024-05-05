德國外交部長貝爾伯克（左）四日與紐西蘭外長兼副總理皮特斯會晤，並在記者會上透露德國軍艦接下來不排除通過台海。（法新社）

2024/05/05 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕德國外交部長貝爾伯克四日訪問紐西蘭時表示，即將在七日出發航行至太平洋執行訓練任務的德國海軍巴登符騰堡級巡防艦，「不排除」穿越台灣海峽，並強調德國海軍擁有「和平通行」台海的權利。

德國一艘巴登符騰堡級巡防艦和一艘補給艦即將在七日啟程，前往太平洋執行為期數月的訓練任務，預計通過巴拿馬運河進入太平洋，隨後也將穿越南海。貝爾伯克四日在與紐西蘭外長皮特斯共同舉行的記者會上表示，德方不會提前公布這兩艘軍艦的航行路線，但「和平通行的權利」也適用於台海，「同樣的規則適用於我方艦艇和其他船隻航行的所有類似海域」。

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儘管穿越台海可能被中國視為挑釁行動，但美、英、法等國仍持續在台海維持軍力展示。值得一提的是，二○二一年，德國海軍巴伐利亞號雖全程參與和盟邦進行的軍事演習，但在航行至太平洋時竟避開台灣。

另一方面，貝爾伯克三日訪問澳洲並會見澳洲外長黃英賢，希望進一步深化德、澳之間的國防合作。針對兩艘德艦即將赴太平洋執行訓練任務，黃英賢對德國參與印太事務表示讚揚，「我們歡迎德國在世界各地和我們這個地區發揮影響力」。她也補充說，澳洲正努力與德國建立更牢固的經濟和戰略夥伴關係。

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