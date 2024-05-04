抗中迫切 美日澳菲二度防長會談

四月卅日，菲律賓海巡船和中國海警船在南海黃岩島附近對峙。（歐新社）

2024/05/04 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國、日本、澳洲和菲律賓國防部長二日在夏威夷的美軍陸戰隊「史密斯營區」舉行第二次「四國防長會議」，確立四國協調行動的重要性，包括在南海舉行更多聯合軍事演習，並承諾維持印太地區基於規則的秩序，以對抗亟欲片面改變現狀的中國。

四國「小隊」呼應四方安全對話

美國防長奧斯汀、日本防衛大臣木原稔、澳洲防長馬勒斯和菲國防長鐵歐多洛二日在夏威夷會晤，為繼去年六月新加坡「香格里拉對話」場邊後第二次聚首，五角大廈官員私下稱這個組合為「小隊」（Squad），與美、日、澳和印度組成的安全機制「四方安全對話」（Quad）相互呼應，這兩者咸認都具有在印太地區合作抗衡中國獨斷行事的目的。

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在聯合記者會上，奧斯汀稱四國防長聚集在此，是基於對印太地區的和平、穩定和嚇阻能力有著共同的願景，「我們已制定雄心萬丈的計畫來共同推進此一願景」。木原稔補充道，這四國與其他志同道合國家共同努力這個目標是「一個迫切的問題」。

在菲國與中國屢次因為南海主權問題對峙衝突的背景下，這四國上月甫在南海的菲國專屬經濟區內進行聯合海上巡邏。藉由這次會晤，奧斯汀宣布四國考慮展開更多海上演習和活動，並向菲國提供更多安全援助，指這類訓練有助於在四國部隊之間建立聯繫，並凸顯對維持南海國際法的共同承諾。木原稔則暗批中國，強調四位部長有志一同，強烈反對任何透過武力片面改變南海現狀的企圖，或加劇該地區緊張局勢的任何活動。

馬勒斯在未點名中國的情況下說，基於規則的國際秩序「面臨巨大壓力」，這次會議向印太地區和全世界發出一個非常重要的訊息，即這四個民主國家承諾捍衛規則為基礎的秩序。鐵歐多洛則對加強四國關係表示歡迎，稱這不僅是為了保護菲國領土完整和主權，也是為了維護引導全球秩序的國際法原則。

美日斥資研發攔截高超音速武器

「彭博」引述一位美國官員說法指出，「小隊」的目的是反擊亞洲地區的脅迫和侵略行徑，並確保各國部隊的防禦能力愈來愈具有互通性，使他們能更有效合作。該官員透露，「小隊」的目標是在數月及數年內進行更多的聯合巡邏，並逐漸延伸更多任務。

另一方面，美國國防部飛彈防禦局（MDA）表示，美日將共同研發用以攔截高超音速武器的新型彈道飛彈，推估總經費將超過卅億美元（約九八○億台幣），日本將負擔開發滑翔階段攔截器（GPI）的十億美元，預計二○三○年代中期完成。這是美日繼二○一七年共同研發「海基型標準三型防空飛彈」（SM3 Block 2A）後，第二次聯手研發反彈道飛彈，目標是在高超音速武器從太空重新進入大氣層前，在最脆弱的滑翔階段就將其擊落，不同於傳統防禦系統在飛彈抵達目標前不久才展開攔截。

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