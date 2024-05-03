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美海軍部長：印太需擴充攔截飛彈

二〇一九年十月一日中國建政七十週年閱兵式上，號稱可鎖定全球戰略目標的東風四十一型洲際彈道飛彈首度亮相。（法新社檔案照）

二〇一九年十月一日中國建政七十週年閱兵式上，號稱可鎖定全球戰略目標的東風四十一型洲際彈道飛彈首度亮相。（法新社檔案照）

2024/05/03 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國海軍部長戴杜羅（Carlos Del Toro）一日出席美國聯邦眾議院軍事委員會聽證會時表示，為保護美國及盟友免受增強軍力的中國與北韓威脅，在印度—太平洋地區「需要更多的海基型標準三型攔截飛彈（SM3）」來執行「印太威懾任務」。他指出，此武器在上月以色列保衛行動中「非常有效」，鑑於印太地區未來威脅和美軍威懾力，需要更多標準三型飛彈。

海基型標準三型攔截飛彈可用於攔截短程和中程彈道導彈，能從軍艦垂直發射系統發射，為美國海軍高度先進的神盾作戰系統的組成部分；它使用動能殺傷裝置，於飛行中程階段擊中並摧毀短程至中程彈道飛彈；還能進行大氣層外攔截，做到美國海軍其他防空系統無法完成的太空殺傷任務。

美國軍艦上月把海基型標準三型投入實戰使用，從東地中海發射，試圖擊落伊朗射向以色列的彈道導彈；日本海上自衛隊的神盾艦也搭載該型飛彈；南韓政府上月廿六日也決定購買成為海軍配備。

防範中國與北韓威脅

日本共同社指出，中國設想在台灣突發事態時，採取限制美軍靠近近海的反介入／區域拒止戰略，並部署大量射程可抵達日本的中程彈道飛彈；但北韓也推進彈道飛彈開發，美軍因此採取對策因應。

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