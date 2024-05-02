鐵人行程 岸田出訪法國南美

日本首相岸田文雄1日啟程出訪法國和南美洲，預定與法國總統馬克宏舉行會談，推動兩國「相互准入協定」簽訂談判，強化防務合作。（路透檔案照）

2024/05/02 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京一日報導〕一日啟程出訪法國和南美洲的日本首相岸田文雄，預定日本時間二日晚間與法國總統馬克宏舉行會談。日本媒體報導，雙方將對啟動「相互准入協定」（RAA）的簽訂談判達成共識，俾便強化日法防務合作，牽制積極擴張霸權的中國。

日法談相互准入協定

岸田領導的自民黨雖在日前舉行的三席眾議員補選中落敗，但似乎並未影響他拚外交的決心。利用日本黃金週長假，岸田一日啟動另一波領袖外交攻勢，這次除了走訪法國之外，還有南美的巴西與巴拉圭兩國，其中巴西是今年廿國集團（G20）的輪值主席國，巴拉圭則與台灣有正式邦交。據報導，岸田將與巴拉圭總統貝尼亞舉行會談，並可望在會中確認「反對以武力片面改變現狀」。

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產經新聞報導，岸田此行光是搭機時間便累計達五十四小時，等於繞行地球一周，六天行程有兩夜在機上度過，可說是鐵人行程。讀賣新聞報導，日法在去年五月舉行的外交、國防「二加二」視訊會議中，已對加速簽訂RAA談判達成初步共識。去年日英RAA生效後，日本也希望儘快推動與法國的防務合作，提高法國在印太地區的參與。日法若簽署RAA，將有利於雙方部隊互訪和聯合演訓。

法國在南太平洋擁有法屬新喀里多尼亞及法屬玻里尼西亞等屬地，因此對中國在印太地區頻繁的軍事活動抱持高度警戒。

除強化與法國的防務合作，岸田這次出訪南美，則希望與南美兩國加強擴大貿易投資、開發市場、創造當地就業機會等「雙贏」的經濟關係，希望阻止南美國家向中國靠攏。日本首相上次訪問中南美洲，是在二○一八年。

另一方面，讀賣新聞報導，日本防衛大臣木原稔、美國國防部長奧斯汀和澳洲國防部長馬勒斯，二日將在夏威夷舉行三方國防部長會談。五角大廈高層官員透露，三國正協調簽署推動共同開發及研究防衛裝備品的協議文件，重新審視自衛隊與駐日美軍的指揮管制體系也將成為議題。據報導，三人將出席美軍印太司令交接儀式，將在交接儀式前展開會談達成協議，參與簽署儀式。

美日澳擬開發防衛裝備

這份文件將載明推動防衛裝備品相關規格標準化，以及推動三國間高度共享研究、開發、測試裝備等內容，以提高裝備品的相互運用性，提高合作效率和成本效益。

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