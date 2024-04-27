港經貿辦地址 美議員提議「黎智英路一號」

美國跨黨派聯邦眾議員本週提案將香港駐華盛頓經濟貿易辦事處所在地址更名為「黎智英路一號」（1 Jimmy Lai Way），以支持中國二〇二〇年強加諸香港《港區國安法》實施後拘押至今的香港民主派前「壹傳媒」創辦人黎智英。（美聯社檔案照）

2024/04/27 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國跨黨派聯邦眾議員聯合推出把香港駐華盛頓經濟貿易辦事處所在地址更名的新法案，將把該處地址改為「黎智英路一號」（1Jimmy Lai Way），以支持人在獄中的香港「壹傳媒」創辦人黎智英。

香港經濟貿易辦事處（HKETO）為香港商務及經濟發展局常駐海外辦事處，在美國設有三處據點，分別位於華盛頓、紐約、舊金山，華府辦事處地址為華盛頓哥倫比亞特區西北區一八街一五二○號。法案擬將目前西北區一八街介於教堂街和Ｐ街的路段改為「黎智英路」，屆時HKETO地址將是「黎智英路一號」。

請繼續往下閱讀...

二月才提名黎智英角逐諾貝爾和平獎的美國國會及行政當局中國委員會（CECC）共和黨籍主席史密斯為提案人之一。聲明指出，黎智英以和平的方式實踐信念，卻遭香港當局任意拘留，「只要香港經濟貿易辦事處繼續在華盛頓運作，他們的新地址就象徵著這位自由捍衛者反對日益嚴重的獨裁主義和侵犯人權行為」。

共同提案的民主黨籍聯邦眾議員蘇奧齊聲明則說，此舉向全世界發出信號，表明美國與那些反對中國政府暴政和鎮壓的人們站在一起，「自由世界必須繼續呼籲人們關注中國共產黨在新疆的罪行、對香港民主的侵蝕，及針對台灣的武力威脅」。

美正審議港經貿辦認證法

美國國會也正審議「香港經濟貿易辦公室認證法」，要求行政部門在法案生效卅天內認證HKETO在美上述三處辦公室是否值得延長目前享有的特權、例外與豁免等外交待遇，認證未過的辦公室得在一八○天內停止運作，過關則可延長一年。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法