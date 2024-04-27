難敵俄大量無人機 美M1坦克暫退烏前線

美國援助烏軍31輛M1A1艾布蘭主戰車。如今在難以應對俄軍無人機威脅情況下，暫時把此款戰車撤出前線。圖為4月在南北韓非軍事區（DMZ）周邊坡州市行動的M1A1。（美聯社）

2024/04/27 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕「美聯社」廿六日報導，美國去年一月同意交付烏軍卅一輛M1A1艾布蘭主戰車，盼助烏軍突破俄軍陣線。但俄軍後續投入大量偵查及獵殺型無人機，使得烏軍很難在不被偵測或受到攻擊的情況下發揮M1A1戰鬥力，為此，烏軍決定先讓M1A1艾布蘭主戰車退出戰場，避免進一步損失此款重要武器。

M1A1是美軍最精銳主戰車，據報導，過去兩個月，烏軍卅一輛M1A1已有五輛遭到俄軍摧毀。「俄羅斯新聞社」近期一篇報導揭露俄軍打擊M1A1戰車細節。三月底由無人機操作員在阿夫迪夫卡周邊執行的偵查行動，在發現M1A1後研究操作員的行動程序和環境概況，接著選擇最適當的天候條件及時間點，以「柳葉刀」（Lancet）無人機進行精準打擊。

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無人機按尺寸和科技水準，成本落在每架五百至三萬美元不等。M1系列戰車的造價每輛可達一千萬美元。高階國防官員向美聯社形容，目前「沒有能夠在不必擔心遭到偵查的狀況下行駛的開闊場地」。

美國參謀首長聯席會議副主席葛瑞第證實，M1A1戰車暫時被移出前線，會與烏軍合作重擬戰略，「當你思考戰鬥的演變，重裝甲在佈滿無人飛行系統的環境具有其風險」。他強調，戰車仍是重要角色，美方會與烏克蘭和其他盟友評估在當前環境下如何有效使用。

在宣布支援烏克蘭M1A1後，美國也開始在德國格拉芬沃基地訓練烏軍操作和保養技術，以及教導讓M1A1與高空火力、地面部隊和空中武器協同作戰。但美國防官員坦言，面對顯著的無人機威脅，烏軍並沒想出一套戰略提升戰車在戰場上的效率，使用上也僅發揮有限功能，沒有展現出聯合作戰能力。

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