阻中援俄 美擬切斷中資銀行美元渠道

據稱美國擬制裁中國部分銀行，切斷其與全球金融體系的聯繫，使其無法使用美元支付結算系統，希望藉此阻止中國繼續支持俄羅斯軍工產業。（歐新社檔案照）

2024/04/24 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國國務卿布林肯訪問中國前夕，華爾街日報廿二日引述知情人士報導，美國正在草擬制裁措施，可能切斷中國一些銀行與全球金融體系的聯繫，使其無法使用美元支付結算系統，希望藉此增加布林肯訪中的籌碼，阻止中國繼續支持俄羅斯軍工產業。

據報導，這些銀行是對俄國商業出口的關鍵中間人，負責處理付款，並為客戶的貿易交易提供信貸。若干中國銀行可能因美方制裁而失去取得美元的管道，與歐洲的貿易關係也可能惡化，美方希望藉此說服北京當局改變立場。若外交手段無法說服北京限制其對俄出口，對銀行實施制裁將是升級選項之一。

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殺傷力比制裁個人或企業更大

切斷中國銀行美元交易，殺傷力比針對個人及企業的一般制裁更大，足以迫使銀行倒閉，故通常做為最後手段，是美國對抗金融機構的終極武器。不過，烏克蘭戰爭爆發後，中俄改以較多人民幣而非美元進行貿易，或許能保護兩國經濟免受美國可能升高制裁帶來的影響。

布林肯預定廿四日起訪問中國，美國此前已警告北京，不要向俄羅斯對烏克蘭的戰爭提供協助。儘管尚無證據顯示，中國像伊朗和北韓一樣直接向俄國提供致命武器，但西方對中國援助俄國戰時經濟愈來愈擔憂。布林肯在七大工業國集團（G7）外交部長會議後指出，中國是俄羅斯軍工複合體的主要貢獻者，為俄國提供武器裝備的要素和零件，協助俄國重建因制裁和出口管制而削弱的國防工業基礎。

據美方評估，中國向俄國出售的工具機、微電子和其他技術，近數月來大幅增加，莫斯科則利用這些技術生產飛彈、坦克、飛機和其他武器，用於對烏克蘭的戰爭。

近幾週來，美國官員持續擴大向中國施壓，強調華府隨時準備對處理此類軍民兩用貨品貿易的中國金融機構採取行動。日前訪中的美國財政部長葉倫，便向中國的銀行和出口貿易商發出警告，若協助俄羅斯增強軍事能力，華府將不會坐視，「任何促進將軍事或軍民兩用物資輸送往俄羅斯國防工業基地的重大交易的銀行，都會面臨遭美國制裁的風險」。

美國副國務卿坎貝爾也說，中國對俄國在烏克蘭戰爭的支持，將使美中關係的穩定性受到威脅，「我們已經直接告訴中國，如果這種情況持續下去，將對美中關係產生影響。我們不會袖手旁觀」。

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