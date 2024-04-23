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旅日2學者返中失聯 疑遭拘捕

日本亞細亞大學的中國籍教授范雲濤。（取自臉書）

日本亞細亞大學的中國籍教授范雲濤。（取自臉書）

2024/04/23 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕日本亞細亞大學的中國籍教授范雲濤與神戶學院大學教師胡士雲，自去年起先後返回中國後失聯，至今音訊全無，由於兩人均與中國官方關係密切，外界擔憂他們可能已遭中國當局拘留，惡化中的日中關係可能再生齟齬。據瞭解，范雲濤患有宿疾，需要妥善接受治療，他的失聯讓家友憂心忡忡。

近年來，中國政府加強對公民社會的控制，包括對學術界、媒體、非政府組織等的打壓。新版「反間諜法」和修訂後的「保守國家秘密法」的實施，更使得與外國有密切聯繫的人士面臨更大風險。

日本「共同社」報導，消息人士透露，范雲濤去年二月下旬返回上海老家後失聯。他原預計同年四月返回日本，但他的家人至今仍無法與他取得聯繫。據悉，范雲濤在失聯前曾向身邊人士透露，遭中國有關部門人員要求同行並接受詢問。外界擔憂，范雲濤可能因其與日本外務省等官方機構的聯繫，以及參與中日交流活動而被視為「敏感人士」，遭到中國當局拘留。

范雲濤現年六十一歲，他也是上海朝陽綜合律師事務所的執業律師，專長涉外法律、公司法等領域，曾參與解決中日法律糾紛。他於一九八五年前往日本京都大學就讀法律系，九二年獲得法學博士學位，對日本法律和社會文化均有深刻瞭解。

此外，神戶學院大學教師胡士雲也在去年夏天返回中國後失聯至今。

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