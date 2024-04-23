替中竊軍事技術 德逮3間諜

3名德國公民涉嫌與中國國家安全部合作，向中方提供具備潛在軍事用途的技術，已在杜塞道夫和巴特洪堡（Bad Homburg）被捕，其住家和辦公室均遭搜索。（美聯社）

2024/04/23 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕德國檢察機關廿二日表示，三名德國公民涉嫌與中國國家安全部合作，向中方提供具備潛在軍事用途的技術，已遭到逮捕。此事可能加劇柏林和北京之間的緊張關係，德國反對黨基督教民主聯盟（CDU）領袖麥茲（Friedrich Merz）警告，中國對德國構成的安全威脅愈來愈大。

三人為中國國安部工作

德國檢方指出，被捕的三人分別是赫維格．F（Herwig F.）、伊娜．F.（Ina F.）及湯瑪斯．R.（Thomas R.），他們涉嫌在二○二二年六月前的某個時間點起就為中國國安部工作。湯瑪斯據稱是中國國安部一名員工的線人，替中方在德國取得「可用於軍事的創新技術」等資訊。為了達到目的，他利用赫維格和伊娜這對夫妻，在杜塞道夫（Dusseldorf）經營一家公司，曾與德國研究人員聯繫和合作。

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赫維格和伊娜透過公司名義，與德國某大學簽訂研究轉讓協議，內容涉及為一個中國合作夥伴準備一項機器零件研究，而這類零件可用於戰艦等船用引擎。檢察官表示，上述簽約合作夥伴就是對湯瑪斯下達命令的中國國安部員工，而這項合作計畫由中國政府資助。三名嫌犯被捕時，正就協助中國擴大海上作戰能力的研究計畫進行談判。

檢方表示，三名嫌犯還利用中國國安部的資金，採購一種在歐盟被歸類為「軍民兩用」的特殊雷射儀器，並在未經批准的情況下將其出口到中國。三人在杜塞道夫和巴特洪堡（Bad Homburg）被捕，其住家和辦公室均遭搜索。檢方透露，他們是根據德國國內情報機構蒐集的資訊，偵破這起間諜事件。

德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）表示，逮捕行動是德國反間諜工作的重大成就，政府將密切關注中國在工商與科學界的間諜活動所構成的顯著威脅。

逮捕行動的一週前，德國總理蕭茲甫訪問中國，對北京表達智慧產權被竊取和市場准入等疑慮，但德國官員不願透露蕭茲當時是否對本案知情，僅稱這次出訪對逮捕行動沒有影響。

在蕭茲訪中後，基民盟領袖麥茲表示，中國對內愈來愈高壓，對外愈發咄咄逼人，包括公然對台灣進行武力威脅，以及大規模擴張對南海和東海的軍事能力等，北韓及俄羅斯也獲得北京支持，「中國對我們的安全構成愈來愈大的威脅」。他說，德國應減少對中依賴，「在中國投資的任何人都必須評估風險，我們不會願意拯救那些在中國承擔過高風險的企業」。

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