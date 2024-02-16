為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

60歲澳總理 情人節求婚成功

現年60歲的艾班尼斯15日在官邸前草坪宣布，已和在一起3年的金融業女友赫頓（Jodie Haydon）訂婚。（歐新社）

現年60歲的艾班尼斯15日在官邸前草坪宣布，已和在一起3年的金融業女友赫頓（Jodie Haydon）訂婚。（歐新社）

2024/02/16 05:30

艾班尼斯成為首位在任內訂婚的澳洲總理！現年60歲的艾班尼斯15日在官邸前草坪宣布，已和在一起3年的金融業女友赫頓（Jodie Haydon）訂婚，並在社群媒體放上兩人自拍照，照片裡赫頓的手上戴著訂婚戒指，貼文寫著「她說好」，旁邊還放上「愛心」符號。兩人向媒體說明，西洋情人節享用餐廳浪漫晚餐後，艾班尼斯回到官邸向赫頓求婚成功，「我找到了一個想與之共度人生的伴侶，這真是太棒了」。（編譯楊芙宜）

澳洲總理艾班尼斯社群媒體放上與女友的自拍照，照片裡赫頓的手上戴著訂婚戒指，貼文寫著「她說好」，旁邊還放上「愛心」符號。（路透）

澳洲總理艾班尼斯社群媒體放上與女友的自拍照，照片裡赫頓的手上戴著訂婚戒指，貼文寫著「她說好」，旁邊還放上「愛心」符號。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播