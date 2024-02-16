60歲澳總理 情人節求婚成功
2024/02/16 05:30
艾班尼斯成為首位在任內訂婚的澳洲總理！現年60歲的艾班尼斯15日在官邸前草坪宣布，已和在一起3年的金融業女友赫頓（Jodie Haydon）訂婚，並在社群媒體放上兩人自拍照，照片裡赫頓的手上戴著訂婚戒指，貼文寫著「她說好」，旁邊還放上「愛心」符號。兩人向媒體說明，西洋情人節享用餐廳浪漫晚餐後，艾班尼斯回到官邸向赫頓求婚成功，「我找到了一個想與之共度人生的伴侶，這真是太棒了」。（編譯楊芙宜）
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艾班尼斯成為首位在任內訂婚的澳洲總理！現年60歲的艾班尼斯15日在官邸前草坪宣布，已和在一起3年的金融業女友赫頓（Jodie Haydon）訂婚，並在社群媒體放上兩人自拍照，照片裡赫頓的手上戴著訂婚戒指，貼文寫著「她說好」，旁邊還放上「愛心」符號。兩人向媒體說明，西洋情人節享用餐廳浪漫晚餐後，艾班尼斯回到官邸向赫頓求婚成功，「我找到了一個想與之共度人生的伴侶，這真是太棒了」。（編譯楊芙宜）
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