取樣可疑 18篇中國醫學論文被下架

中國深圳華大基因股份有限公司的充氣式武漢肺炎檢測實驗室工作人員。（美聯社檔案照）

2024/02/16 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕總部位於美國的「約翰威立」出版社旗下學術期刊《分子遺傳學與基因組醫學》（MGGM）歷經將近三年倫理審查，十二日針對二○一九至二一年間發表的十八篇中國論文發布大規模撤稿通知。事涉其研究樣本來自中國境內飽受中共當局壓迫的維吾爾族與藏人，揭發此事的比利時魯汶大學工程學教授莫羅直指當中多名研究人員與中國公安機構有聯繫，恐非透過「自由知情同意」取得樣本。

論文研究樣本 有違人權倫理

撤稿意謂文章有效性受質疑，出現作者誠信、科學研究理論或實驗等問題。中國近年研究發表總量已超過歐洲聯盟和美國，並緊追美國的研究影響力。根據科學權威雜誌《自然》分析，去年將近一萬四千份撤稿通知的相關論文，約四分之三有中國學者合著。莫羅二一年三月首次對上述論文樣本來源提出質疑，廿五名編輯有八人同年隨即辭職。

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英國《衛報》指出，其中一篇採集新疆喀什市三四○名維族人血液樣本，研究其不同地區維族人的遺傳關聯。另有一篇研究西藏首府拉薩藏人去氧核糖核酸（DNA），自一二○名藏人採血，聲稱研究獲中國復旦大學倫理委員會批准且「所有個人都提供了書面知情同意書」；作者群不同意撤稿，但莫羅直指他們與中國公安機構關聯甚深的事實「否定了任何自由知情同意的概念」。

MGGM影響指數在遺傳學出版物約排名前四十％，「約翰威立」《人類遺傳學年鑑》前主編暨英國倫敦大學學院遺傳學教授柯蒂斯表示指其相對容易發表，可能因此吸引希望在英文期刊發表論文的中國研究人員。他二一年辭去主編一職，即與中國人權問題有關：面對科學界日益依賴中國，「約翰威立」卻不願跟進抗議中共侵犯中國維吾爾自治區少數民族人權，他選擇下台以表立場。

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