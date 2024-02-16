暌違半世紀 美探測器挑戰登月

SpaceX的獵鷹九號火箭15日搭載私人公司「直覺機器」研發的Nova-C登月艇奧德賽號發射升空。（美聯社）

2024/02/16 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國太空探索科技公司（SpaceX）的獵鷹九號火箭十五日搭載私人公司「直覺機器」（Intuitive Machines）研發的Nova-C登月艇奧德賽號（Odysseus），從佛州升空，這是美國自阿波羅月球任務後，逾半世紀來首次執行登月計畫，也是民間研發的探測器第一次嘗試登陸月球。

奧德賽號在美東時間十五日凌晨一時（台灣時間同日下午二時）從佛州卡納維爾角美國航太總署（NASA）甘迺迪太空中心，搭乘兩節式、廿五層樓高的獵鷹九號火箭發射升空。發射後約四十八分鐘，奧德賽號在距離地球約二二三公里的高空，從最上節火箭分離出來，展開月球之旅。

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Odysseus預計飛行一週後，於二月廿二日在月球南極附近的Malapert A環形山著陸。如果成功，這次飛行將是自一九七二年阿波羅計畫的最後一次載人月球任務以來，美國太空船首次受控制地降落到月球表面，也是首次有私人企業嘗試成功登月。月球南極存在水冰，NASA希望在這裡建立科研基地。之前的美國登月地點都是在赤道地區。

這項壯舉也將是NASA月球探測計畫「阿提米絲」（Artemis）第一次前往月球表面。NASA透過「阿提米絲」計畫出資使用民間火箭來削減成本，希望搶在中國之前，讓太空人重返月球。該計畫最終目標是登陸火星。

這次發射雖然是「直覺機器」的任務，但是火箭還攜帶了六批NASA的儀器，協助NASA蒐集月球環境的數據。

一月八日，美國波音公司和洛克希德馬丁公司合組的「聯合發射同盟」（ULA）研發大型運載火箭「火神半人馬座」（Vulcan Centaur），搭載民營企業Astrobotic Technology的月球登陸器「遊隼號」（Peregrine），從佛州升空，不過進入軌道後沒多久就發生推進系統洩漏的問題，這已經是私人企業嘗試「軟著陸」月球第三次失敗，之前以色列和日本的私人企業也鎩羽而歸。

SpaceX的獵鷹九號火箭15日搭載私人公司「直覺機器」研發的Nova-C登月艇奧德賽號，在佛州的甘迺迪太空中心發射升空。（法新社）

發射後約48分鐘，奧德賽號在距離地球約223公里的高空，從火箭上節分離出來，開始它的月球之旅。（美聯社）

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