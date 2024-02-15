川普修理北約 拜登批發言愚蠢危險

前總統川普揚言將選擇性不遵守北約集體防禦原則。（路透檔案照）

2024/02/15 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕針對尋求回鍋白宮的前總統川普日前放話，將選擇性不遵守北大西洋公約組織（NATO）集體防禦原則的發言，美國總統拜登十三日痛批「愚蠢」、「可恥」且「危險」。同日，川普國安幕僚表示，他將在川普勝選時著手推動改革，讓北約成為「分級聯盟」，部分成員國恐因此失去集體防禦保障。

幾乎篤定代表共和黨問鼎白宮的川普，十日在南卡羅來納州黨內初選的造勢場合上表示，倘若俄羅斯攻擊那些國防預算未達目標的北約成員國，美國不會依照北約的集體防禦原則出手伸援。川普過去主政時，就經常批評北約成員國的國防支出不足，企圖搭美國便車，並質疑北約的集體防禦原則。北約成員國雖承諾國防預算應佔國內生產毛額（GDP）的至少二％，但大多數國家都未能達到此一目標。

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拜登在白宮以「愚蠢、可恥、危險、不美國」來形容川普前述發言，指控川普這番話是向俄國獨裁者屈膝，提高國會眾議院批准對烏克蘭軍援方案的難度，甚至是向北約「收保護費」，而非將北約視為美國國家安全關鍵、對抗俄羅斯總統普廷的堡壘。拜登說，希望美國受到傷害的人的最大希望，就是北約解體；這些人聽到川普這番話，勢必歡欣鼓舞…但「只要我還是（美國）總統，普廷要是攻擊北約盟國，美國將捍衛北約每一寸領土。」

川普幕僚：北約可依付費分級

與此同時，路透獨家披露，川普主政時期擔任白宮國家安全會議幕僚長、代理國安顧問的退役中將凱洛格受訪時，附和川普前述發言，指稱北約卅一個成員國中若有哪國未能讓國防支出佔GDP的至少二％，他會支持不讓該國享有北大西洋公約第五條規定的集體防禦保護…「要成為聯盟的一份子，就要對聯盟有所貢獻」。

凱洛格說，川普若重返白宮，他會在二○二五年六月的北約會議上建議討論北約未來，北約之後可能成為一個「分級聯盟」，即部分成員國將因遵守北約創始條款而享有更大保護。凱洛格說，川普若勝選，他會在選舉一結束就對所有人發出警告，表達上述立場。川普團隊未回應就凱洛格發言置評的要求，但此前曾表示，凱洛格可望在川普勝選後加入執政團隊。

針對前總統川普揚言將選擇性不遵守北約集體防禦原則的發言，美國總統拜登13日痛批「愚蠢」、「可恥」且「危險」。（彭博）

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