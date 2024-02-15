英智庫:未來十年 全球更危險 中國準備持久戰

俄羅斯入侵烏克蘭即將屆滿2年，一輛佈滿彈痕的烏克蘭救護車，14日停放在英國倫敦國會大廈前展示。英國軍事智庫「國際戰略研究所」指出，由於俄羅斯入侵烏克蘭、以色列與哈瑪斯開戰，以及印太和非洲局勢日益緊張，全球已進入「安全環境高度不穩定」狀態，並將迎來「很可能是更加危險的10年」。（路透）

2024/02/15 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕接受美國中央情報局資助的英國軍事智庫「國際戰略研究所」（IISS）十三日發布年度「軍事平衡」 （Military Balance）報告，指出由於俄羅斯近兩年前入侵烏克蘭、以色列去年十月起與巴勒斯坦激進團體「哈瑪斯」開戰，以及印太和非洲局勢日益緊張，全球已進入「安全環境高度不穩定」狀態，並將迎來「很可能是更加危險的十年」。

IISS直指中國展現「增強的軍力投射能力」，正從烏克蘭戰爭中汲取教訓，開始透過有助於整合軍事和民間動員的法律變革，為印太地區的「持久戰」做準備，西方政府視之為步步進逼的全球最大威脅，為此努力跟上中方軍事現代化進展。

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不安全時代 重塑全球國防工業格局

報告點出，「當前的軍事安全局勢預示著這很可能是更加危險的十年，特點是一些（政權）肆無忌憚地運用軍事力量謀求（主權）主張」。報告針對一七○餘國軍力、員額、裝備庫存、國防經濟進行評估，發現「不安全時代」正重塑全球國防工業格局：「經歷數十年投資不足後」，美國與歐洲增加飛彈與彈藥生產。

IISS指出，俄國侵烏近兩年，已損失約三千輛戰車，「以質量換數量」的汰換模式，只能再承受二至三年耗損。烏國則透過西方捐贈抵銷軍備損失，並在此過程中提高軍備品質，但「西方政府再度陷入必須決定是否向基輔提供足夠武器，以造成決定性打擊，或僅提供足夠武器讓烏克蘭不要戰敗的處境」。

報告指出，二二年全球軍事開支成長九％，創下史上新高二．二兆美元，部分為北約組織回應俄國侵烏的結果；但北約制定的成員國到二四年各自貢獻國內生產毛額（GDP）二％的目標，至二三年卅一個成員國只有十國達標，但有多達十九國增加支出。數據顯示，北約○八至二三年軍事預算有近七成來自美國貢獻的九○五○億美元。因此，IISS國防經濟專家麥克格蒂表示，美國通過軍援烏克蘭近六百億美元的法案，「極為重要」。

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