烏國造無人艇 擊沉俄軍大型登陸艦

烏克蘭14日清晨以國造無人艇擊沉俄羅斯黑海艦隊大型登陸艦「凱薩庫尼科夫號」。（路透檔案照）

2024/02/15 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭近來接連對俄羅斯海軍黑海艦隊發動海上奇襲，繼本月一日在克里米亞半島附近擊沉俄國飛彈護衛艦「伊凡諾維茨號」（Ivanovets）後，十四日清晨又以無人艇擊沉大型登陸艦「凱薩庫尼科夫號」（Caesar Kunikov）。烏軍聲稱，已成功使海黑艦隊三分之一船艦陷入癱瘓。

俄黑海艦隊已折損三分之一船艦

烏克蘭國防部情報總局（GUR）在Telegram頻道公布相關影片，指出烏軍使用國造「Magura V5」武裝無人艇，在克里米亞城市阿盧普卡（Alupka）外海完成這次任務，凱薩庫尼科夫號左側被炸出一個大洞後沉沒。聲明稱，襲擊是由GUR的「第十三特種部隊」與烏克蘭武裝部隊合作實施。

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第四艘被擊沉的俄登陸艦

儘管陸地前線的戰況停滯不前，但烏軍聲稱已在黑海這個對烏克蘭出口至關重要的區域，迫使俄軍屈於守勢。烏軍向美國有線電視新聞網（CNN）表示，黑海艦隊至今已折損三分之一船艦，總計摧毀廿四艘船艦和一艘潛艦，其中最受矚目的是前年四月遭擊沉的黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）巡洋艦，「凱薩庫尼科夫號」是黑海艦隊第廿五艘報廢的船艦，也是第四艘被擊沉的登陸艦。

烏克蘭提供的夜視畫面顯示，一艘無人艇衝向凱薩庫尼科夫號，隨後船上升起滾滾濃煙。CNN無法獨立查證烏克蘭的說法，克里姆林宮則拒絕置評。俄羅斯稍早曾表示，擊落六架烏軍無人機。

根據公開資料，凱薩庫尼科夫號為俄國海軍「蟾蜍級」（北約代號：Ropucha）大型登陸艦，滿載排水量四○一二噸，全長一一二．五公尺、寬十五公尺、航速十七．五九節（約時速卅三公里），可同時運載十輛主戰車或十二輛裝甲運兵車，以及三四○名士兵。

烏軍這次建功的Magura V5無人艇，為「海上自主警衛無人機器人裝置」（Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic）的英文縮寫，去年七月在土耳其國際國防工業展首度亮相，該無人艇是烏克蘭國營「特種技術進出口公司」研發的多用途水面無人艇。除戰鬥任務外，還能執行監視、偵察、巡邏、搜救、反水雷戰、艦隊護衛和作戰等廣泛任務，主要特點在於外形設計符合流體動力學，具有高度機動性和匿蹤性，最大速度四十二節，續航力四五○海里，載彈量三二○公斤。

俄羅斯徹夜對烏克蘭東部頓內茨克州市鎮塞利多韋（Selydove）發動飛彈攻擊，造成包括1名兒童在內至少3人喪生、13人受傷，並摧毀一家醫院。（法新社）

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