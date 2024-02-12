聯國難民機構加薩總部 發現哈瑪斯地道

以色列軍方宣稱發現一條700公尺長的地道，其中一部分位於聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）的加薩市總部下方，且其電力基礎設施與UNRWA總部相通，成為巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」利用聯合國駐加薩機構的新證據。（法新社）

2024/02/12 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列軍方十日宣稱，發現一條數百公尺長的地道，其中一部分位於聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）的加薩市總部下方，成為巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」利用聯合國駐加薩機構的新證據。對此，UNRWA澄清不知情，呼籲展開獨立調查。

以色列情報檔案此前指控UNRWA約有一九○名工作人員身兼哈瑪斯或「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織」成員，更有十餘人參與去年十月七日對以國南部的突襲、綁架行動。

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UNRWA稱不知情 早被迫撤離

以色列軍方表示，以色列軍工人員八日帶領外國媒體記者進入在UNRWA附近一所學校旁邊的「地道豎井」，再走到下方的地道，在極熱、狹窄、蜿蜒的地道內走了廿分鐘，來到UNRWA總部下方。以軍表示，在這條七百公尺長、十八公尺深的地道中，發現步槍、彈藥、手榴彈和爆裂物，這條地道的「電力基礎設施」與UNRWA總部「相通」，「顯示是由UNRWA設施提供地道所需電力」。

以軍稱恐怖分子使用過辦公室

以色列軍方和國家安全局（Shin Bet）發表聯合聲明指稱，這個聯合國複合式建築內的文件和武器庫，「證實這些辦公室實際上也曾被哈瑪斯恐怖分子使用過」。

UNRWA則回應，自去年十月十二日，也就是哈瑪斯突襲以色列的五天後，就沒有再使用這個地點，工作人員早已在以軍指示下被迫撤離。巴勒斯坦方面也指責以色列不斷以假消息抹黑UNRWA，該機構在加薩雇用一萬三千名員工，經營學校、初級保健診所和其他社會服務，並發放救援物資，多年來一直是依賴援助的民眾生命線。

另一方面，以軍準備進攻加薩最南部城鎮拉法（Rafah），而目前有超過一百萬流離失所的巴勒斯坦人，為躲避以軍猛烈轟炸而棲身在當地。以色列總理納坦雅胡在美國廣播公司新聞網（ABC News）十一日播出的專訪中表示，進攻拉法是摧毀哈瑪斯的關鍵，以軍在展開攻勢前，將為當地平民提供「安全通道」，不會引發人道災難。

以擬進攻南加薩 恐數萬人死傷

哈瑪斯則警告，以軍進攻拉法可能會造成「數萬人」死傷。歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾也指出，進攻拉法將「導致無法形容的人道災難」。哈瑪斯治下的加薩走廊衛生部表示，自去年十月七日與以色列爆發戰爭至今，加薩走廊已有至少二萬八一七六人喪生，另有六萬七七八四人受傷。

以色列軍方宣稱發現一條700公尺長的地道，其中一部分位於聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）的加薩市總部下方，且其電力基礎設施與UNRWA總部相通，成為巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」利用聯合國駐加薩機構的新證據。（法新社）

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