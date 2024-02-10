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防台灣有事 美小型登陸艇部隊在日成軍

日本海上保安廳八日表示，一支由四艘中國海警船組成的艦隊八日行經日本控制的尖閣諸島（釣魚台列嶼）領海附近，為連續第四十九天在該水域發現中國海警船。六日曾有四艘中國海警船駛入日方聲稱的領海內，為今年第三次。圖為釣魚台列嶼檔案照。（美聯社）

日本海上保安廳八日表示，一支由四艘中國海警船組成的艦隊八日行經日本控制的尖閣諸島（釣魚台列嶼）領海附近，為連續第四十九天在該水域發現中國海警船。六日曾有四艘中國海警船駛入日方聲稱的領海內，為今年第三次。圖為釣魚台列嶼檔案照。（美聯社）

2024/02/10 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕日本共同社九日報導，部署在日本橫濱港美軍設施「橫濱北碼頭」的美國陸軍小型登陸艇部隊於八日正式成軍。日美兩國政府表示，考慮到台灣和尖閣諸島（釣魚台列嶼）等出現突發事態，該部隊的成立使得向西南群島迅速運輸部隊和物資將成為可能，並且將提升日美合作應對災害等緊急事態的能力。

小型登陸艇部隊名為「第五運輸中隊」，隸屬於司令部位在沖繩縣讀谷村的「駐日美國陸軍第十支援群」。部隊將利用已部署就位的十三艘船舶，計畫年底前共有約二八○名常駐人員到任。小型登陸艇的特點是在沒有港灣之處也可靠岸。

成軍儀式有超過一百人出席，駐日美國陸軍司令部司令沃麥克（Dave Womack）表示，這是「為加強印度太平洋地區的海上機動能力，而新編成的部隊」。

去年一月，日美兩國政府公布部隊部署計畫。橫濱北碼頭是大約五十二公頃的港灣設施，做為美軍的物資和人員運輸據點使用。

不過，多個市民團體八日上午在該設施附近舉行抗議活動。

反對此一部署的大學教授、律師等人士七日發布聲明表示，憂心該設施「具有成為直接連結西南群島的戰爭執行據點的危險」。

台灣有事#美小型登陸艇部隊#尖閣諸島

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