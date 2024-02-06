中國航艦殺手 美國海軍沒在怕

美國航空母艦「卡爾文森號」與另一艘美國航艦「羅斯福號」，以及日本直升機護衛艦「伊勢號」，1月31日起在菲律賓海展開為期3天聯合演訓。圖為卡爾文森號上的F/A-18戰機。（法新社檔案照）

2024/02/06 05:30

卡爾文森號指揮官︰美航艦有能力在衝突中 有效安全執行任務

〔編譯孫宇青／綜合報導〕「日經亞洲」五日報導，針對中國的「航艦殺手」東風-21型（DF-21）彈道飛彈將削弱美軍航空母艦在西太平洋戰力一說，美國海軍「卡爾文森號」航艦打擊群指揮官薩迪耶洛（Carlos Sardiello）強調，美軍航艦有能力在與中國的衝突中有效、安全地執行任務。

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據報導，卡爾文森號與另一艘美國航艦「羅斯福號」及日本直升機護衛艦「伊勢號」一月卅一日在菲律賓海展開聯合演訓，薩迪耶洛當時向登上卡爾文森號的媒體表示，即使面臨中國飛彈威脅，「我們訓練有素的水兵可以在這些複雜、有爭議的水域值勤，並具備致命性和生存能力，無論面臨何種威脅，都能有效、安全地執行任務」。

航艦打擊群是一支以航空母艦為首的作戰編隊，通常由驅逐艦、巡洋艦及潛艦組成，提供防空、情報蒐集、反潛作戰和其他能力。儘管中東情勢不斷升級，但美國仍向印太地區部署三艘航艦。

專家認為，雖然部署航艦有助於傳遞「美軍已準備好在承平時期應對中國和北韓」的訊息，但若爆發衝突，美軍可能淪為北京飛彈襲擊的目標，尤其中國的東風-21型反艦飛彈目標正是防止美軍航艦逼近西太平洋前線。

若遭攻擊 華府智庫看好美航艦反攻

對此，華府智庫「戰略暨預算評估中心」資深研究員吉原俊井（Toshi Yoshihara）指出，美軍艦艇停泊的日本佐世保、橫須賀港口「可能遭受猛烈攻擊」；在第一階段戰鬥時，美軍航艦「將不得不撤回第二島鏈，甚至撤到第二島鏈以東」，但之後或許能反攻回來。「哈德遜研究所」亞太安全計畫主任克羅寧（Patrick Cronin）也說，中國火箭軍可能會在戰時試圖擊沉在日本小笠原群島、美國關島到巴布亞紐幾內亞一帶第二島鏈活動的航艦。

五角大廈去年在中國軍力報告中坦承，東風-21型飛彈的確對美軍構成威脅，這些飛彈使北京「有能力從中國對西太平洋的航艦等艦艇實施長程精準打擊」。被稱為航艦殺手的東風-21型飛彈，射程超過一千五百公里，配備機動重返載具，據稱能在戰場快速重新裝載。

智庫「蘭德公司」資深國際與防禦事務研究員奧赫曼內克（David Ochmanek）則表示，「雖然（航艦）是美國在西太平洋嚇阻力量的一部分，但它們的能力在某種程度上可以被潛艦和陸基戰機等其他力量取代。隨著美國在印太地區的部隊和部署實現現代化升級，我們的部隊將擁有更多選擇和日益增強的彈性能力可供利用」。

據報導，美國空軍正在印太地區增加作戰前哨基地，包括去年獲准使用菲律賓、澳洲和巴布亞紐幾內亞的更多基地，使中國更難削弱美國空中力量。

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