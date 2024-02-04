作戰意見不合 澤倫斯基擬撤換總司令

媒體稱烏克蘭總統澤倫斯基（左）已知會美方，將會解除抗俄作戰督軍的烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（右）的職務。（路透檔案照）

2024/02/04 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕儘管烏克蘭政府日前曾出面否認，但兩名匿名消息人士二日爆料，烏國已知會白宮，將開除負責監督抗俄羅斯作戰、在諸多議題上與澤倫斯基總統扞格不入的烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼。

兩名爆料者中之一表示，華府並未就基輔當局打算撤換扎盧茲尼之舉表態，白宮的回應是美方不支持也不反對，此等攸關烏克蘭人事的主權決定應該是烏國說了算。另一名親近烏國總統府的匿名消息人士說，美國官員告訴烏克蘭，美方不反對將扎盧茲尼革職，對此舉無意見。

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傳已知會華府 接替人選未定

此外，兩名消息人士皆表示，由於澤、扎兩人還沒喬攏接下來的步驟，因此解除扎盧茲尼職務的過程目前暫時擱置，歷時多久未明，「雙方目前在決定接下來會怎麼樣上按兵不動，暫時維持現狀靜候另行通知」。

率先披露此事的華盛頓郵報說，扎盧茲尼被爆即將被澤倫斯基開除四天後仍穩坐釣魚台，顯示澤倫斯基及其團隊在沒找好繼任者的情況下就對外放話，是既衝動又欠缺準備的決定。基輔當局自一月廿九日否認扎盧茲尼將下台後便對此三緘其口，而迄今尚未正式下令解除扎盧茲尼職務的澤倫斯基二日晚間表示，已與包括扎盧茲尼在內的烏國軍事高層會面，以了解戰場最新情勢，但未提及人事變動。

根據匿名人士爆料，接替人選未定顯示澤倫斯基、總統府幕僚長葉爾馬克與國防部長烏梅洛夫間的優柔寡斷、甚至混亂無序，至於意在安撫軍中與民間反彈情緒的扎盧茲尼新職，也因他拒轉任文職出使英國尚未喬攏。

澤、扎兩人在許多議題上發生衝突，包括針對新一波軍事動員行動爭論不休，澤倫斯基反對扎盧茲尼徵召五十萬新兵之議，稱烏軍擁有足以被更有效率運用的人力。

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