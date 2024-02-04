抗中印太擴張 美恢復帛琉和平工作團

美國國務卿布林肯（右二）去年九月廿六日在美國國務院和太平洋島國馬紹爾群島、帛琉、密克羅尼西亞聯邦領袖會面。左二為帛琉總統惠恕仁。（美聯社檔案照）

2024/02/04 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國拜登政府持續抗衡中國在太平洋地區日益增長的影響力！美國官方一九六一年成立的志工獨立機構「和平工作團」，二日宣布明年恢復於我國友邦帛琉重啟中斷十年的援助計畫。帛琉總統惠恕仁稱此反映兩國關係穩固，對有意前往貢獻者喊話：「歡迎回家。」

「和平工作團」目前仍有駐點的太平洋島國，包括斐濟、薩摩亞、東加、萬那杜。團長史巴恩（Carol Spahn）聲明道，「志願者將與社區合作夥伴並肩生活和工作，以改善兒童識字能力、數學和科學技能，同時教授英語」。惠恕仁則表示，和平工作團團員已成「我國大家庭內建必需的一部分」，感謝計畫「以無數方式豐富了我國」。

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全球逾60國設有據點

美國「和平工作團」成立依據為一九六一年三月美國時任總統甘迺迪發布的一○九二四號行政命令，以「促進世界和平和友誼，為感興趣的國家和地區，提供有能力且願意在艱苦環境下在國外服務的美國男性和女性公民，以幫助這些國家和地區人民獲得訓練有素的人力資源」為宗旨；美國國會同年通過《和平工作團法》授權，成立至今六十餘年在全球逾六十國設有據點、足跡遍佈逾一四○國，申請加入的十八歲以上美國公民通過甄選後須受訓至少三個月並義務服務兩年；但中國政府長年指其為從事文化滲透的間諜組織，美國終於二○二○年初以中國已非開發中國家為由結束「美中友好志願者辦公室」。

美國和平工作團一九六六至二○一四年曾在帛琉深耕，四十九年計有四四○○名美國志工前往服務。

美重啟印太諸國大使館

鑑於中國勢力入侵太平洋島國、我國友邦紛紛因金錢外交選擇投入中國懷抱，美國近年開始重啟該區域大使館，一九八六年和帛琉簽訂的《自由聯合條約》也在二○二二年成功續約：帛琉接受美國經濟援助與社會福利；但讓渡國防權力，允許美軍控制其空域及周邊水域。

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