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加強控制 中國國安部請喝「十杯茶」

中國國安部30日發文指稱，民眾可能會因為10種情況，被國安機關「請去喝茶」。（路透檔案照）

中國國安部30日發文指稱，民眾可能會因為10種情況，被國安機關「請去喝茶」。（路透檔案照）

2024/01/31 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國國家安全部卅日透過其「微信」公眾號，發表題為「聽勸，別讓國家安全機關請你喝這『十杯茶』」的文章，聲稱民眾可能會因為十種情況，被國安機關「請去喝茶」，包括危害國安犯罪、實施間諜行為或幫助行為、非法獲取或持有國家秘密、實施間諜行為以外的危害國安行為，恫嚇意味十足。

國安部說，「請喝茶」三字被網友賦予「因涉嫌違法犯罪被約談或接受調查」的意思，而依中國「刑事訴訟法」、「反間諜法」等法律法規，國安機關擁有刑事和行政執法權，「第一杯茶」就是「涉嫌危害國家安全犯罪」，犯罪嫌疑人將被立案偵查，依法採取拘傳、拘留等刑事強制措施，和訊問等偵查措施，收集、調取嫌疑人有罪或無罪、罪輕或罪重的證據。

其餘九杯茶則依序是：實施間諜行為或幫助行為；未落實反間諜安全防範主體責任；違反涉及國家安全事項的建設項目許可；拒不配合調查間諜行為；非法獲取或持有國家秘密；非法生產、銷售、持有、使用間諜器材；洩漏反間諜和情報工作的國家秘密；違反限期出境等決定；實施間諜行為以外的危害國家安全行為。

閱讀政治書刊 成官員落馬罪證

另一方面，除了常見的收賄等貪腐行為外，近來落馬的中國省市地方官員中，「閱看有嚴重政治問題的書刊」，包括境外書刊及電子書刊，也成為這些中國官員被列舉的罪行之一。英國「金融時報」指出，隨著中國國家主席習近平加強對國家的控制，神秘的國安部在「反間諜法」去年七月修訂完成後，開始發揮更多公共和政治作用，目的都是為了提升政治安全。

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