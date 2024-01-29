賴勝選 印度學者：大膽與台交往時刻到了

印度尼赫魯大學國際問題研究院院長謝鋼。（取自網路）

2024/01/29 05:30

雙方都面對中國嚴竣挑戰

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕在台灣總統大選後，印度多名學者專家在智庫或媒體上撰文直陳，隨著主張台灣主權的民進黨總統當選人賴清德五月上任，屆時也是印度國會大選結束和新政府將上台之際，將是台灣、印度加強雙邊接觸往來的新契機，雙方都面對中國的嚴竣挑戰，新德里現在或許是擺脫「歷史猶豫」，大膽與台灣交往的時刻了。

印度尼赫魯大學國際問題研究院院長謝鋼（Srikanth Kondapalli）廿八日在印度《德干前鋒報》撰文指出，賴清德五月就任時，在解決經濟停滯、世代分歧、收入不平等、房價上漲、人口老化等問題之外，他最關心的問題將是如何應對中國入侵企圖、外交孤立和經濟恫嚇，尤其面對中國國家主席習近平不斷重申「統一」是中國「核心利益」、可能會在二○二七年解放軍建軍百年之際動手，賴比前幾任總統擔負著更大的防禦台灣重任。

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謝鋼指出，賴清德面對艱鉅挑戰，必須穩固外交夥伴關係、加快軍事改革、推動出口多元化、並確保半導體產業安全，而在美國、日本等傳統夥伴之外，台灣必須尋找新的經濟、技術和安全夥伴，「賴清德還可以接近印度，印度在拉達克（Ladakh，喜馬拉雅山區）已與中國對抗了三年」。

印度智庫「觀察家研究基金會」（ORF）副會長潘特（Harsh V. Pant）十五日發表在印度《經濟時報》的文章指出，在中國共產黨一直挾武力將台灣人民當成人質之際，台灣選民這次選擇支持捍衛主權的賴清德為總統，將在蔡英文總統任期五月結束後上任，屆時印度也將有新政府上台，印、台可重新定義雙邊交往的輪廓，可在多方向強化雙邊關係，包括人員交流、經濟、高科技到教育等領域，而且印度是少數可讓台商減少對中國依賴的國家。

潘特十五日另篇和ORF中國專家唐書偉（Kalpit Mankikar）刊登在《印度斯坦時報》的評論點出，賴清德希望台灣降低對中國市場依賴，這代表印度的機會，印度一定要在現行架構上持續與台灣擴大交往；長期以來，新德里一直為避免刺激中國而與台灣保持距離，中國卻一直有系統地覬覦印度利益，現在或許是印度擺脫「歷史猶豫」，大膽與台灣交往的時刻了。

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