堪薩斯政界 反對資助中企建廠

（取自網路）

2024/01/25 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國堪薩斯州詹森郡當局去年六月對中國江蘇天奈科技旗下子公司進駐該郡新世紀航空中心商業園區九五○○萬美元開發工廠案，祭出價值高達十年七十五％財產稅減免激勵措施，繼正式上路前即出現居民高聲反對「資助中國」，近日更迎來共和黨透過國會、議會和堪州檢方群起關注，質疑當地政府「對經濟成長的追求已經凌駕於國家安全之上」。

共和黨批詹森郡當局 凌駕國安

天奈開發案去年八月「自豪能為該地區帶來尖端技術、投資資金，以及最重要的是就業機會」，估計可為當地創造一二○個生產電動車電池材料相關工作機會。但經常出席詹森郡多項會議的極右翼人士迪特默（Debbie Detmer）去年即對郡政府打算「資助中國」表示「難以置信」；堪州議員也即刻研議立法阻止外資擁有當地農田，共和黨籍眾議院議長霍金斯（Dan Hawkins）特別強調打擊中共政權的重要性；堪州第二國會選區出身、但非天奈開發範圍的美國共和黨籍聯邦眾議員拉特納（Jake LaTurner）本月更引「天奈高層參與國家支持的智慧財產權和資料竊取」相關指控，以及兩者「經過證實的重要關係」，致函呼籲聯邦政府的美國外資投資委員會調查該公司是否與中國共產黨掛勾。

請繼續往下閱讀...

共和黨籍的堪州眾議院多數黨領袖克羅夫特（Chris Croft）聲明呼應，「這是一個需要聯邦和州層級協調的問題」。堪州共和黨籍檢察長科巴赫（Kris Kobach）十九日已致函詹森郡行政管理委員會，敦促撤銷激勵措施並直言該郡「看來對經濟成長的追求已經凌駕於國家安全之上」，研究對該公司採取行動。

報導此新聞的「堪薩斯市星報」沒有得到天奈科技的回覆。美國財政部拒絕評論拉特納的來函。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法