英警新設部門 反制俄中伊朗威脅

英國警方宣布成立一個新部門，與軍情五處及英國秘密情報局密切聯繫，以反制來自俄羅斯、中國和伊朗的威脅。（路透檔案照）

2024/01/22 05:30

與MI5、MI6密切聯繫

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國警方宣布成立一個新部門，以反制來自俄羅斯、中國和伊朗的威脅，並強調非常擔心今年預計舉行全國大選之前的風險。據悉，該部門與英國對內情報機關「軍情五處」（MI5），以及對外的英國秘密情報局（俗稱軍情六處，MI6）密切聯繫。

憂心今年全國大選風險

路透報導，英國倫敦警察廳負責特別行動的助理局長朱克斯（Matt Jukes），將這個特種部門稱為「調查小組」，並表示「由於伊朗、中國和俄羅斯的威脅，英國面臨冷戰以來最嚴重的敵對國家威脅」。

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英國去年通過一項國家安全法案，試圖讓各國更難從事間諜活動、竊取商業機密和干預政治體系。朱克斯告訴記者說：「我不想含糊其詞，我們正在談論伊朗、中國和俄羅斯國家機器的一部分。」他表示，新的專家調查部門將利用法案的新權力，加強回應這些敵對國家的行動。

朱克斯表示，當前網路上錯誤訊息的數量，比英國以往任何一個選舉年都要多。警方還擔心殺害持不同政見者或政治對手的陰謀，並列舉過去十五起與伊朗有關的直接威脅。他表示，自二○一八年前俄國雙面間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）在英格蘭西南部城鎮索爾茲伯里（Salisbury）遭毒殺以來，英國警方在打擊間諜活動的工作量增加四倍，警方新成立的部門將與MI5與MI6合作回應這些威脅。

俄羅斯一再否認關於干涉其他國家事務的指控，稱其毫無根據；中國外交部也多次回應說，所謂中方涉嫌「竊取英國情報」的說法，完全是無中生有。

英國政府去年六月下令關閉在英國領土活動的中國非官方「海外警察局」，直言無法接受中國在英國領土上恐嚇外國人。

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