挺烏不能停 防「中國為首」專制軸心壯大

北大西洋公約組織多位前秘書長羅伯森、克拉斯、索拉納和拉斯穆森（左至右）在二○二二年五月卅日共同出席在馬德里舉行的西班牙加入北約紀念座談。（法新社檔案照）

2024/01/21 05:30

北約2前秘書長示警西方 續挺烏抗中

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在東歐和中東戰火蔓延之際，兩位前北大西洋公約組織（NATO）秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）和羅伯森（George Robertson），不約而同警告西方自由陣營，如果烏克蘭敗給俄羅斯，可能導致中國、俄國、伊朗和北韓的「專制軸心」壯大，進而主導世界秩序。

一旦俄勝 世界秩序將改寫

曾擔任丹麥首相的拉斯穆森近日訪問美國華府，在接受「美國之音」（VOA）專訪時表示，這次訪美目的之一是與不認同美國繼續支援烏克蘭的國會議員晤談，警告他們萬一俄國總統普廷在烏實現野心，不僅衝擊美國國家安全利益，也是在鼓勵中國國家主席習近平攻佔台灣。他不諱言，一旦「烏敗俄勝」，中、俄、北韓和伊朗的「專制軸心」將得到強化，從而削弱美歐跨大西洋聯盟。

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針對有人主張美國不應向烏克蘭投入過多資源，以免無法應對印度—太平洋地區潛在衝突，拉斯穆森坦承資源確實有限，但民主國家的經濟產值仍佔全球國內生產毛額（GDP）的六成以上，只要團結一致，就能對抗步步進逼的專制政權。

他提到自己此行強力遊說美國國會繼續挺烏及抗中， 「我知道這是國內政治，但我希望民主黨和共和黨能夠就一籃子計畫達成共識，包括支持烏克蘭、以色列和台灣，以及解決美國邊境問題和移民問題等」。

戰時不邀烏入盟 極其危險

另外，拉斯穆森也談到北約今年七月將在美國舉行高峰會，屆時烏克蘭是否受邀加入北約，華府將發揮決定性作用。他警告，所謂「只要戰爭還在繼續，就不能邀烏克蘭入盟」，是極其危險的論點，等同鼓勵普廷繼續發動戰爭，以阻止烏克蘭加入北約。事實上，芬蘭和瑞典之所以申請加入北約，就是認定「中立」並不存在，灰色地帶就是危險地帶，這對烏克蘭也是一樣道理。

無獨有偶，英國「美日電訊報」廿日也報導，在一九九九至二○○三年擔任北約秘書長的羅伯森也表示，「如果烏克蘭輸了，我們就輸了…因為世界秩序將由中國、俄國、伊朗和北韓書寫，這將使我的孫子輩感到非常、非常不舒服。」

中國犯台野心 令西方緊張

報導指出，烏克蘭戰爭即將邁入第三年，中東地區戰雲密布，西方國家也對中國進犯台灣的計畫感到緊張，而曾公開表示「北約已死」的美國前總統川普，可能在年底美國大選後班師回朝，全球局勢令人不安。

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