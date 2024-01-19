美調查︰武肺病毒序列 中國拖延兩週才通報

美國國會調查發現，中國研究人員2019年底已對武漢肺炎病毒基因測序，但北京隔2週才公布細節。圖為中國科學院武漢病毒研究所。（路透檔案照）

2024/01/19 05:30

國際錯失防疫良機

〔編譯陳成良／綜合報導〕武漢肺炎（COVID-19）疫情二○二○年初起席捲全球，造成逾七億人染疫、至少近七百萬人喪生。美國國會調查發現，中國早在二○一九年底就已繪製出武肺病毒的基因序列圖譜，卻直到兩週後才與世界衛生組織（WHO）分享，讓國際公衛專家錯失防疫良機。

華爾街日報十七日報導，眾議院一個委員會從美國衛生部獲取的文件顯示，早在二○一九年十二月廿八日，中國醫學科學院病原生物學研究所研究員任麗麗，在美國國立衛生研究院（NIH）營運的基因數據庫「GenBank」上傳了武肺病毒（SARS-CoV-2）結構的基因序列圖譜，但接獲NIH詢問後又將圖譜刪除。

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當時，中國官員仍公開將武漢爆發的疾病描述為「原因不明」病毒性肺炎，且尚未關閉華南海鮮批發市場。武漢市直到二○二○年一月廿三日小年夜才宣布封城，此前已有數百萬中國人因回鄉過年在境內移動，也有大批中國人出國過年；當時在台、港、澳、日、韓、美等多地都已傳出確診病例。

報導中說，根據美國政府的疫情時間表，中國直到二○二○年一月十一日才向世衛組織提報病毒序列，而根據美國疾病管制暨預防中心（CDC），病毒基因序列資料同年一月五日就分享給中國疾病預防控制中心，比中國當局分享給世衛組織早六天。

據報導，主要從事病毒排序和血清研究的任麗麗，曾經在二○二○年五月號的「中華醫學雜誌」英文版，提到她和同事在前一年十二月十八日至廿九日期間，於武漢金銀潭醫院向五名嚴重肺炎病人採集樣本，發現了一個源自蝙蝠的新型冠狀病毒，與人類患上嚴重和致命呼吸道疾病相關。

西雅圖賀勤森癌症研究中心」的病毒學家布倫（Jesse Bloom）表示，從任麗麗提交序列的時間可看出，中國境內的科學家早在二○一九年十二月廿八日或以前，就知道這種肺炎是由一種新型冠狀病毒所引起。他認為，必須對中國政府發布訊息的準確性保持謹慎；他強調，如果當初及早公開序列，就可將疫苗開發速度再提前，單在美國已可每週救回數千條人命。

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