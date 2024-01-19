中國出生人口創新低 衝擊國家戰略

學者指出，中國2023年出生人口降至902萬人、總人口連續2年負成長，意味著中國將不得不進行戰略收縮，進而無力建構國際新秩序。（法新社）

2024/01/19 05:30

學者︰經濟下行 已不可逆轉 將無力建構國際新秩序

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國國家統計局十七日公布去年全中國出生人口為九○二萬，創中國共產黨一九四九年建政以來新低，更只有去年首度從中國奪走總人口冠軍寶座的印度三分之一，和官方二○一六年預估的一五五○萬相去甚遠。長期關注中國人口問題的美國威斯康辛大學麥迪遜分校人口學家易富賢同日透過「美國之音」指出，此「意味著『對內高壓，對外戰狼』的人口學基礎不復存在，將不得不進行戰略收縮」。

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易富賢指出，即使中國官方稱去年九○二萬人出生，也恐是高報；因二一年宣稱一○六二萬人出生，但是抽樣調查顯示生育率只有一．○八，代表當年新生兒應不到一千萬。曾在歷史上長期占全球人口三分之一強的中國人，去年僅占世界十六％；「假設中國有幸能將生育率穩定在一」，但出生數在全球下滑、老人數在國際排名上升，預計中國總人口二○五○年和二一○○年將一路降至十．六億、三．九億，在世界分別占十一％、四％，和美國人口普查局預測的美國二一○○年三．七億人差不多，但是遠不及聯合國所預估同年巴基斯坦四．九億、奈及利亞五．五億、印度十五．三億。

易富賢二○○七年曾出版「大國空巢：走入歧途的中國計劃生育」受到關注，但後續「大國空巢三」、「大國空巢四」一五年遭中國發函警告，「回顧起來，中國幾十年的人口政策全是建立在錯誤預測基礎上」；直指中國當局以為「世界正在經歷以中國崛起為標誌的『百年未有之大變局』，但事實上，世界正在經歷以中國人口和文明迅速衰落為標誌的『數千年未有之大變局』」。

他分析道，去年出生人數只有一九九○年的三分之一，意味中國製造業將會快速衰退、內需將持續低迷，經濟和就業不得不繼續依賴出口，急需改善對外關係；超乎預期的快速老化和勞動力萎縮，更意味中國經濟下行並非週期性，而是不可逆轉的結構性，「中國將無力建構『國際新秩序』」。他指出，中國共產黨中央對外聯絡部部長劉建超近期訪美提及「不尋求改變現行國際秩序」，即可略見端倪。

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