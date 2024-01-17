菲與日、加擴大軍事合作 抗中擴張

繼上月與法國加強國防關係，菲律賓尋求今年第一季與日本簽署軍隊「相互准入協定」（RAA），也預計與加拿大簽署國防合作「諒解備忘錄」（MOU），以提高菲方應對區域挑戰的能力。（路透檔案照）

2024/01/17 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕隨著中國在南海愈發咄咄逼人，菲律賓正集結盟友共同應對，包括尋求在今年第一季與日本簽署軍隊「相互准入協定」（RAA），允許彼此在對方領土上部署軍事力量。不僅如此，菲律賓和加拿大也預計「很快」簽署國防合作「諒解備忘錄」（MOU），以提高菲方應對區域挑戰的能力。

將與日簽署相互准入協定

菲國國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）十六日在一場網路安全論壇場邊受訪表示，菲國正在加強與鄰國和其他國家的關係，希望今年第一季能與日本簽署軍隊「相互准入協定」，以共同對抗在南海盛氣凌人的中國。據了解，同為美國盟友、皆位處太平洋第一島鏈的日菲兩國，去年十一月就開始針對准入協定進行談判。一旦雙方達成協議，菲國將是繼澳洲和英國後，第三個與日本簽署該協定的國家，同時也是亞洲第一國。

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「路透」指出，日本去年提供菲國海岸防衛隊十七艘大型巡邏艦，而菲方向日採購的首座空中監視雷達系統也已啟用，提高菲方監視南海爭議海域及區域內海空活動的能力，還有三座監視雷達系統預計在未來兩年內安裝在另三處基地。

和加簽國防諒解備忘錄

不僅如此，鐵歐多洛表示，菲國也正在和加拿大談判簽署國防合作諒解備忘錄，且他對雙方「很快」簽署感到樂觀，但無法給出時間表，「他們支持我們在仲裁案中的立場，也支持我們在西菲律賓海（南海）的立場」。馬尼拉政府在二○一三年一月將南海主權爭議上告荷蘭海牙「常設仲裁法院」（PCA），指控中國主張的南海「九段線」違反聯合國海洋法公約，而PCA在一六年七月裁定中國主張無效，惟中方迄今仍拒絕接受。

加拿大駐菲律賓大使哈特曼進一步提到，網路安全將是加菲兩國可能合作的領域，以軍事對軍事的角度進行。他指出，許多社會最脆弱的環節是民生方面，而不實及錯誤資訊確實對民主構成真正的生存威脅，「這項威脅是普遍存在且全球性的，加拿大是菲律賓堅定的朋友和夥伴，我們希望能夠透過合作，增強菲國保護其人民的能力」。

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