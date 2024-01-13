政府迫害戰爭威脅 去年人權嚴峻

「人權觀察」發布「二○二四世界人權報告」，執行長哈桑表示，各國政府的「政治交易」和「雙重標準」助長了人權迫害情形。（路透）

2024/01/13 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕國際人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch）十一日發布「二○二四世界人權報告」，指明因戰爭、政府迫害及各國領袖出於政治考量的不聞不問，使得去年的人權在世界各地飽受威脅與壓迫。

中國方面，報告指國家主席習近平執政以來，對社會的鎮壓、控制不斷加深。中國仍持續壓迫少數民族，抹除新疆與西藏的文化，對維吾爾族和其他穆斯林族群的暴虐政策，足以構成危害人類罪；中國以嚴刑峻法、恐嚇騷擾搭配科技手段，施行可說是全球最嚴密的言論審查。

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香港自由則自二○二○年六月實施國安法後大幅削減，相關檢控案件定罪率達百分之百。

中國迫害新疆 多國保持沉默

報告寫道，放眼整個亞洲，各國政府高壓統治日漸增長，且缺少有意義的人權憲章或保障人權的區域制度，包括北韓和越南對內打壓加劇，阿富汗神學士政權尤其針對女性的人權壓迫，以及緬甸自二○二一年軍事政變後陷入更嚴重的人權和人道主義災難等，對區域和國際人權產生負面影響。除了對人權直接性的迫害，報告指出，各國政府對人權議題採取「政治交易」和「雙重標準」的處理手法。

人權觀察執行長哈桑在新聞發布會上舉例，哈瑪斯去年十月七日對以國南部地區發動武裝暴力後，迅速受到多國譴責。但以色列攻擊加薩導致人道危機，多國卻對此類戰爭罪行沉默以對。另一明顯的情況，為許多穆斯林國家的政府對中國在新疆的迫害行徑保持沉默。

人權觀察點名美國總統拜登，稱只要人權侵犯者對其國內政策具關鍵作用，或是有助對抗中國，那麼便不會追究其責任，「越南、菲律賓、印度和其他美國想要用於制衡中國的國家，無視其在國內的人權迫害而被白宮奉為座上賓」。

人權觀察也提及歐盟逃避對庇護尋求者、移民的人權責任，與利比亞、土耳其、突尼西亞等政府敲定協議，把移民拒於歐洲門戶之外。

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