司令員神隱半年 解放軍戰略支援部隊瀕瓦解

中國人民解放軍成員行經中國人民銀行北京總部門前。（彭博檔案照）

2024/01/12 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國最高領導人習近平掌權後於二○一五年十二月卅一日親授軍旗成立的中國人民解放軍戰略支援部隊，司令員巨乾生已神隱近半年，據傳涉案受查中。但香港明報專欄作家孫嘉業十一日分析指出，無論真實原因為何，其職位屬要角卻虛懸多時不換人，恐意味戰略支援部隊重組在即，可能被分解或撤銷，司令員「不補也罷」。

巨乾生去年七月卅一日未現身於解放軍建軍九十六週年招待會後，明報隔月三日即指出，「月前就傳出巨乾生正接受調查，現在他又接連缺席多個重要場合，看來是凶多吉少。」孫嘉業去年十一月即點出，第十屆北京香山論壇「未見之前傳言受查的任何一名將領，可見傳言大致不虛」。

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習近平在一五年推行軍改，將解放軍改為五大軍種，包括陸軍、海軍、空軍、火箭軍及戰略支援部隊，各軍種將領都是由習親自提拔，隨後這些人又遭到大規模整肅。其中戰略支援部隊非常神秘，能見度低，轄有含航天系統部、網路系統部、中國洛陽電子裝備試驗中心等單位，孫嘉業十一日以「拉雜成軍」稱之，直指戰略支援部隊各組成部分之業務並不相關，以致總部成了虛設架構，除了「機構虛胖，級別虛高」、多了一批上將中將，戰略支援部隊仍是「縫合怪」，未達八年前計劃整合為現代化特種作戰力量的初衷。

預料分拆航天、網路系統

專欄稱，戰略支援部隊重組已勢在必行，很可能是拆分為「網軍」和「天軍」，仿效現在的聯勤保障部隊，建立直屬中央軍委會的航天部隊與網路對抗部隊，成為副戰區級兵種，等於是撤銷第五軍種。

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