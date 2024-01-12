為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

司令員神隱半年 解放軍戰略支援部隊瀕瓦解

中國人民解放軍成員行經中國人民銀行北京總部門前。（彭博檔案照）

中國人民解放軍成員行經中國人民銀行北京總部門前。（彭博檔案照）

2024/01/12 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國最高領導人習近平掌權後於二○一五年十二月卅一日親授軍旗成立的中國人民解放軍戰略支援部隊，司令員巨乾生已神隱近半年，據傳涉案受查中。但香港明報專欄作家孫嘉業十一日分析指出，無論真實原因為何，其職位屬要角卻虛懸多時不換人，恐意味戰略支援部隊重組在即，可能被分解或撤銷，司令員「不補也罷」。

巨乾生去年七月卅一日未現身於解放軍建軍九十六週年招待會後，明報隔月三日即指出，「月前就傳出巨乾生正接受調查，現在他又接連缺席多個重要場合，看來是凶多吉少。」孫嘉業去年十一月即點出，第十屆北京香山論壇「未見之前傳言受查的任何一名將領，可見傳言大致不虛」。

習近平在一五年推行軍改，將解放軍改為五大軍種，包括陸軍、海軍、空軍、火箭軍及戰略支援部隊，各軍種將領都是由習親自提拔，隨後這些人又遭到大規模整肅。其中戰略支援部隊非常神秘，能見度低，轄有含航天系統部、網路系統部、中國洛陽電子裝備試驗中心等單位，孫嘉業十一日以「拉雜成軍」稱之，直指戰略支援部隊各組成部分之業務並不相關，以致總部成了虛設架構，除了「機構虛胖，級別虛高」、多了一批上將中將，戰略支援部隊仍是「縫合怪」，未達八年前計劃整合為現代化特種作戰力量的初衷。

預料分拆航天、網路系統

專欄稱，戰略支援部隊重組已勢在必行，很可能是拆分為「網軍」和「天軍」，仿效現在的聯勤保障部隊，建立直屬中央軍委會的航天部隊與網路對抗部隊，成為副戰區級兵種，等於是撤銷第五軍種。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播